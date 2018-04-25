В Ульяновске при строительстве военных объектов похищены 800 миллионов

Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов в Ульяновске. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура РФ со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

При проверке исполнения законодательства о гособоронзаказе Военная прокуратура Ульяновского гарнизона установила, что ФГУП "Спецстройинжиниринг" и привлеченные к контракту подрядчик и субподрядные частные фирмы не построили объекты в срок.

При этом почти 800 миллионов рублей, полученные в рамках этого господряда, были обналичены. В надзорном органе сделали выводы, что бюджетные средства обналичили, заключив фиктивные договора с организациями. Затем эти фирмы были признаны банкротами.

УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".