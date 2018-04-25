В Восточной Сибири выросло число лесных пожаров

В Восточной Сибири растет площадь лесов, охваченных возгоранием, об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По данным ведомства, на сегодняшний день, 25 апреля, в Туве действуют два лесных пожара на площади 205 гектаров, еще два возгорания на площади 74 гектара тушат в Иркутской области, пять возгораний общим объемом в 161 гектар - в Бурятии.

Самая сложная обстановка - в Забайкальском крае, на территории которого уже объявлен режим ЧС. Здесь действует 28 очагов возгорания на площади 3762 гектара.

Так, в городе Нерчинск Забайкальского края сотрудники МЧС и полиции защищают дома местных жителей от бушующего здесь степного пожара.

По данным спасателей, в окрестностях Нерчинска произошло возгорание сухой травы на большой площади. Днем 25 апреля огонь подошел близко к жилым домам. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарно-спасательных сил и КГСАУ "Забайкаллесхоз".

- Для помощи жителям в борьбе со стихией по сигналу "Тревога" были подняты сотрудники ОМВД России по Нерчинскому району. Около 50 полицейских помогают местным жителям не подпустить огонь к частным подворьям и деревянным строениям. Усугубляет ситуацию порывистый ветер, - рассказали в МВД по Забайкальскому краю.