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25.04.2018 18:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В двух комитетах Смольного прошли обыски

Текст: Лев Годованник (Санкт-Петербург)

Сразу в два комитета администрации Петербурга пришли 25 апреля проводить обыски сотрудники полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В обоих случаях ищут следы мошенничества.

В комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество".

В дирекции транспортного строительства Петербурга начались обыски

- Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули. Общий ущерб от противоправных действий составил около четырех миллионов рублей, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк​​​.

По версии следствия, частная компания похитила 3,8 миллиона рублей, которые комитет выделил ей в качестве субсидии на создание 13 рабочих мест для инвалидов. Полиция полагает, что эти деньги, выделенные в июне 2015 года, до инвалидов вообще не дошли - ни один из них не получил ни одного рабочего места.

Также полиция провела серию обысков в квартирах фигурантов данного уголовного дела.

В комитете по здравоохранению Петербурга прошли обыски

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сотрудники полиции провели обыск в рамках еще более старого уголовного дела, тоже возбужденного по факту "мошенничества". Как сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Линара Минабутдинова, речь идет о документах, касающихся деятельности полигона для хранения опасных отходов "Красный бор", за 2014 год. По предварительным данным, правоохранителей интересуют материалы о ремонте дамб обвалования карт полигона. Следствие подозревает хищение 17,2 миллиона рублей, кроме того, ранее полиция сообщала, что о более больших суммах, похищенных в рамках договоров на работы по эксплуатации, капитальному ремонту и  содержанию гидротехнических сооружений полигона - до 50 миллионов рублей.

По предварительной информации, в обоих случаях следственные мероприятия проводят не только петербургские полицейские, но и сотрудники центрального аппарата Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Отметим, что обыски по времени совпали с заявлением губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в городском Законодательном собрании о том, что "город обеспечил безопасность полигона "Красный бор".  

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