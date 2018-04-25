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25.04.2018 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье потерявшего тапочки должника нашли по "босым следам"

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

Архангельские приставы задержали и доставили колонию злостного неплательщика алиментов. Нашли должника благодаря забытым тапочкам и босым следам не снегу.

Как сообщает Управление судебных приставов по Архангельской области, инцидент произошел в городе Коряжме. Неплательщик задолжал своему ребенку от первого брака больше 300 тысяч рублей.

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С мужчиной беседовали, просили погасить долг, штрафовали, наконец он стал фигурантом уголовного дела. Суд приговорил его к одному месяцу заключения в колонии-поселении, ну и, конечно, к выплате долга.

Так как ранее мужчина не имел конфликтов с законом, ему разрешили самому приехать в колонию-поселение и отбыть там положенный срок. Но должник к месту заключения не явился. Тогда приставы направились к нему в гости. Двери им никто не открывал, приставы уже вышли из подъезда, как вдруг обнаружили возле стены пару тапочек.

Ситуация стала очевидной: должник жил на первом этаже и заметив людей в форме, покинул квартиру через окно. Он так торопился, что потерял при прыжке тапочки, но не стал за ними возвращаться. В Коряжме до сих пор лежит снег, следы босых ног отпечатались на сугробах. По ним приставы и нашли неплательщика, он скрывался в соседнем доме.

Сейчас мужчину доставили под конвоем в колонию.

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