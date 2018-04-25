Челябинцам предложили пожаловаться на качество автодорог

В Челябинской области завершилось тестирование нового интернет-сервиса "Дороги.74", воспользовавшись которым автомобилисты могут практически в режиме онлайн подавать жалобы на ямы и выбоины на автомагистралях. Все поступающие заявки на ремонт дорожного покрытия будут поставлены на контроль комиссией по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в среду в общественном совете при ГУ МВД региона.

- Любой автомобилист может на условиях анонимности сообщить о проблемном участке дороги с поврежденным покрытием, отсутствием дорожных знаков или разметки, - пояснили в общественном совете. - Для этого он должен оставить электронное сообщение в новом сервисе и по возможности прикрепить геолокацию опасного участка и фотографию повреждений дорожного полотна. Сегодня это можно сделать прямо с мобильного телефона.

Информация о результатах работы по устранению повреждений будет размещаться на сайте ГУ МВД региона сразу после очередного подведения итогов дорожной комиссии.

Впрочем, для получения ответа заявители могут прикреплять к сообщениям свой электронный адрес. В этом случае отчет о проделанной работе будет автоматически дублироваться и на него, отметили общественники.