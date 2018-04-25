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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Изъяли заначки

Суд заставил госслужащих вернуть десятки миллионов рублей утаенных доходов
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область) , Ксения Дубичева
Российская газета - Неделя - Урал №90 (7553)
В регионах вот-вот закончится очередная кампания по декларированию доходов госслужащих. Свежих результатов пока нет, но, как показывает практика, любителей скрыть незаконные барыши среди чиновников хватает.

Например, распродавать квартиры и машины придется бывшей сотруднице межрайонной налоговой инспекции по Свердловской области. Госслужащая не смогла подтвердить источник получения 12,5 миллиона рублей. Суд наложил арест на приобретенное на укрытый капитал имущество.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Внезапное богатство свалилось на налоговика четыре года назад: ее семья потратила почти 20 миллионов рублей, купив несколько квартир, гараж и элитный автомобиль. При этом муж и жена - оба госслужащие - по месту работы получали за год от силы четыре миллиона, которые и указали в официальных декларациях. Откуда взялось состояние, превышающее их трехгодовой доход, супруги объяснить не смогли.

От греха подальше сотрудница налоговой службы уволилась по собственному желанию. Но уйти от ответа это не помогло. На суде за ответчиков встали горой все родственники. Они убеждали, что дали молодой семье взаймы миллионы из собственных накоплений. На основании этих показаний районный суд признал сокрытыми от государства только 1,4 миллиона рублей.

- Не согласившись с суммой взысканных судом средств, мы обжаловали решение суда, - пояснила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

При пересмотре дела судья признал показания родных недостаточным доказательством и увеличил размер выплаты государству до 12,5 миллиона. При этом за лжесвидетельство сердобольную родню наказывать не станут.

Кстати

Похожая история несколько месяцев назад случилась в Челябинской области. У сотрудницы УМВД города Озерска по решению суда арестовали имущество на 14 миллионов рублей, при том что за два года службы официальный доход полицейского не превышал полтора миллиона. Она занимала скромную должность старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства. И пока боролась с коррупцией, успела купить два внедорожника, квартиру и нежилое помещение в Озерске. Она утверждала, что с деньгами подсобил гражданский муж, но ее доводы суд не принял во внимание.

Тем временем

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг депутатов Законодательного собрания региона. Некоторые народные избранники в ходе декларационной кампании утаили сведения о квартирах в Екатеринбурге и Москве, один депутат "забыл" о доходе супруги в 40 миллионов рублей, другой - о двух несовершеннолетних сыновьях.

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Прокурор области Сергей Охлопков потребовал от Заксобрания лишить нарушителей депутатских мандатов. Однако парламентарии решили пожурить только одного коллегу - Армена Карапетяна, "забывшего" записать в декларацию сыновей.

- Я предлагаю вспомнить о прощении, понимании и смирении, - призвал депутат Андрей Жуковский.

Видимо, его тезис о том, что "депутаты - это переходный вид от человека к ангелу" настолько впечатлил коллег, что требование прокурора они проигнорировали и оставили мандат Карапетяну с напутствием: "Это должно послужить вам очень серьезным уроком".

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