На Урале суд оценил беспокойство от шумных соседей в тысячу рублей

По решению Свердловского областного суда любитель шумных вечеринок из Североуральска выплатит соседу за беспокойство по тысяче рублей за каждую гулянку. Наказать меломана можно только таким скромным возмещением и штрафом - более эффективных способов борьбы с "замечательными соседями" не существует.

Счет подобным искам по стране идет на сотни. Когда гуляк не впечатляют частые визиты полиции и выплата штрафов (1-3 тысячи рублей в разных регионах России), их соседям остается только требовать компенсацию за моральные страдания. Североуральский страдалец просил по пять тысяч рублей за каждую бессонную ночь, суд снизил сумму до тысячи.

Попытка более радикального воздействия на таких "меломанов", как выяснила "РГ", не удалась: единственное "громкое" дело в России о выселении диджея из квартиры в Первоуральске закончилось ничем. Он живет все там же и так же терзает соседей звуками музыки, хотя девять лет назад суд лишил его права собственности на квартиру за систематические нарушения закона о тишине.

Соседи вызывали полицию, перекусывали провода, вступали в рукопашную, но Бруклин не унимался

- Я что, не имею права музыку слушать?! - возмущался на суде Виктор Зотов, он же диджей Бруклин. - Для меня громкая музыка - это профессиональная необходимость.

Соседи вызывали полицию, перекусывали электропровода, вступали в рукопашную, но Бруклин не унимался. И тогда мэрия попросила суд разрешить продажу квартиры с торгов с выплатой бывшему собственнику вырученных средств за вычетом судебных расходов. Суд иск удовлетворил. Решение доставило немалую радость тем, кому не повезло с соседями. "Его пример другим наука", "найден способ обуздать шумных соседей", - ликовали они.

Как ни прятался Зотов от судебных приставов, его неказистую "двушку" в панельном доме описали, оценили в 1,2 миллиона рублей и выставили на продажу. Зотов тем временем оспаривал прецедентное решение - вплоть до Европейского суда - и продолжал досаждать соседям. Желающих связываться с проблемной жилплощадью не нашлось ни на первых, ни на вторых торгах, когда цену квартиры снизили на четверть.

Приставы предложили горадминистрации как взыскателю выкупить квартиру для муниципальных нужд - именно так реализуется имущество должника по закону об исполнительном производстве. Мэрия уже внесла средства на депозит, но Зотов оспорил сделку - и выиграл. Суд решил, что приставы истолковали закон неверно: при несостоявшихся торгах выкупить имущество мог взыскатель, которым мэрия в данном случае не являлась.

- Недавно Верховный суд РФ разъяснил, что понимать под шумом, - комментирует ситуацию юрист Алексей Зыков.- И ключевые слова здесь - "тишина и покой", время суток и количество децибелов значения не имеют. Если ваш покой нарушают шумные соседи, документируйте все случаи нарушений. Вызывайте полицию, добивайтесь составления протокола и привлечения нарушителя к административной ответственности. Напишите заявление на имя участкового, собрав показания соседей (коллективное обращение более эффективно). Если полиция бездействует, жалуйтесь в прокуратуру. Следующая стадия - обращение в суд за возмещением морального ущерба. Если и это не помогло, можно инициировать процедуру выселения... Но прежде, чем приступить к затяжной борьбе, попробуйте все-таки договориться.