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25.04.2018 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На свердловской трассе перевернулся рейсовый автобус

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Березовском, на 45 километре дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск, опрокинулся рейсовый автобус. В салоне находились 30 человек, пострадали четверо из них получили ушибы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла в 5.45 утра. По данным правоохранительных органов, водитель не учел плохие погодные условия (мокрый снег и гололед), не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

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Обстоятельства происшествия выясняются.

"Организована доследственная проверка на предмет оказания небезопасных услуга (статья 238 УК РФ). По ее итогам будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Между тем снегопад в области не прекращается, условия на трассах по-прежнему сложные. "Сегодня утром в области уже произошло два ДТП, в которых травмы получили в общей сложности восемь человек, в том числе - ребенок", - подчеркнули в ГИБДД.

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