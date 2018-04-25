Прокуратура Свердловской области обратилась в суд, требуя принудить Законодательное Собрание области к чистке рядов от нарушителей антикоррупционного законодательства.

Прокурорская проверка выявила серьезный конфликт интересов: несколько депутатов назначили помощниками своих жен, выписав им зарплату в разы больше, чем у служащих аналогичного ранга (на зарплату помощников депутату выделяется около ста тысяч рублей в месяц, которые он расходует по своему усмотрению, самостоятельно отмечая в табеле рабочие дни).

- Отдельного внимания заслуживают факты, когда супруги-помощники в рабочее время отдыхали за границей Российской Федерации, получая при этом из областного бюджета заработную плату, - подчеркивает старший помощник прокурора области Марина Канатова.

По сути, бюджет оплачивал прогулы жен-помощниц. И нарушения антикоррупционного законодательства этим не исчерпываются. Как выяснили прокуроры, отдельные депутаты в ходе декларационной кампании утаили сведения о квартирах в Екатеринбурге и Москве, один народный избранник "забыл" о доходе супруги в 40 миллионов рублей, а другой - о двух несовершеннолетних сыновьях. По итогам проверки прокурор области потребовал от Заксобрания устранить нарушения и лишить проштрафившихся мандатов. Однако депутаты решились пожурить только одного коллегу, "забывшего" о сыновьях.

Требование прокурора депутаты проигнорировали, мол, "кто из нас без греха", любого можно лишить мандата…

- Ему приходится зарабатывать на пропитание такого количества детей. Возможно, из-за этого он недоследил и упустил этот момент. Я предлагаю вспомнить о прощении, понимании и смирении, - призвал коллег депутат Андрей Жуковский.

Видимо, его тезис о том, что "депутаты - это такой переходный вид от человека к ангелу" настолько впечатлил коллег, что требование прокурора они проигнорировали, мандат депутату-отцу оставили с напутствием: "Это должно послужить вам серьезным уроком". Жен-помощниц даже не обсуждали из соображений "кто из нас без греха".

- Мы откроем ящик Пандоры, - предупредил коллег депутат Вячеслав Вегнер. - Любого из нас можно будет лишить мандата, например, за непоглаженные брюки или за то, что они слишком дорогие.

Прокуратуру такое "благочестивое" решение депутатов не устроило. Надзорный орган подал два иска, требуя от суда, во-первых, обязать Заксобрание досрочно прекратить полномочия депутата Карапетяна и, во-вторых, рассмотреть дела других нарушителей. Обращение в суд свердловские депутаты комментировать отказались.

Кумовство в депутатской работе - один из самых распространенных коррупционных факторов, настолько часто встречающийся, что во многих регионах его вынуждены ограничивать законодательно. Например, запрет на трудоустройство родственников подписал мэр Омска, а до этого в Омском горсовете зарплату в 39 тысяч рублей получали более десятка родных-помощников, в том числе пять жен, один сын и одна дочь. Депутаты заксобрания Ленинградской и Челябинской областей запретили семейственность в законе о статусе депутата. Закон Свердловской области нанимать родственников и свойственников в помощники депутатам не запрещает, но после прокурорской проверки руководитель аппарата Заксобрания распорядился, чтобы отныне при найме помощников депутат давал расписку: "С лицом, представленным для оформления помощником, близкого родства или свойства не имею".