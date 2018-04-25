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25.04.2018 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выявили коррупцию

Прокуратура судится с Заксобранием из-за... жен депутатов
Текст: Ксения Дубичева
Российская газета - Федеральный выпуск №7552 (89)
Прокуратура Свердловской области обратилась в суд, требуя принудить Законодательное Собрание области к чистке рядов от нарушителей антикоррупционного законодательства.

Прокурорская проверка выявила серьезный конфликт интересов: несколько депутатов назначили помощниками своих жен, выписав им зарплату в разы больше, чем у служащих аналогичного ранга (на зарплату помощников депутату выделяется около ста тысяч рублей в месяц, которые он расходует по своему усмотрению, самостоятельно отмечая в табеле рабочие дни).

Фото: Depositphotos.com
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- Отдельного внимания заслуживают факты, когда супруги-помощники в рабочее время отдыхали за границей Российской Федерации, получая при этом из областного бюджета заработную плату, - подчеркивает старший помощник прокурора области Марина Канатова.

По сути, бюджет оплачивал прогулы жен-помощниц. И нарушения антикоррупционного законодательства этим не исчерпываются. Как выяснили прокуроры, отдельные депутаты в ходе декларационной кампании утаили сведения о квартирах в Екатеринбурге и Москве, один народный избранник "забыл" о доходе супруги в 40 миллионов рублей, а другой - о двух несовершеннолетних сыновьях. По итогам проверки прокурор области потребовал от Заксобрания устранить нарушения и лишить проштрафившихся мандатов. Однако депутаты решились пожурить только одного коллегу, "забывшего" о сыновьях.

Требование прокурора депутаты проигнорировали, мол, "кто из нас без греха", любого можно лишить мандата…

- Ему приходится зарабатывать на пропитание такого количества детей. Возможно, из-за этого он недоследил и упустил этот момент. Я предлагаю вспомнить о прощении, понимании и смирении, - призвал коллег депутат Андрей Жуковский.

Видимо, его тезис о том, что "депутаты - это такой переходный вид от человека к ангелу" настолько впечатлил коллег, что требование прокурора они проигнорировали, мандат депутату-отцу оставили с напутствием: "Это должно послужить вам серьезным уроком". Жен-помощниц даже не обсуждали из соображений "кто из нас без греха".

- Мы откроем ящик Пандоры, - предупредил коллег депутат Вячеслав Вегнер. - Любого из нас можно будет лишить мандата, например, за непоглаженные брюки или за то, что они слишком дорогие.

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Прокуратуру такое "благочестивое" решение депутатов не устроило. Надзорный орган подал два иска, требуя от суда, во-первых, обязать Заксобрание досрочно прекратить полномочия депутата Карапетяна и, во-вторых, рассмотреть дела других нарушителей. Обращение в суд свердловские депутаты комментировать отказались.

Кумовство в депутатской работе - один из самых распространенных коррупционных факторов, настолько часто встречающийся, что во многих регионах его вынуждены ограничивать законодательно. Например, запрет на трудоустройство родственников подписал мэр Омска, а до этого в Омском горсовете зарплату в 39 тысяч рублей получали более десятка родных-помощников, в том числе пять жен, один сын и одна дочь. Депутаты заксобрания Ленинградской и Челябинской областей запретили семейственность в законе о статусе депутата. Закон Свердловской области нанимать родственников и свойственников в помощники депутатам не запрещает, но после прокурорской проверки руководитель аппарата Заксобрания распорядился, чтобы отныне при найме помощников депутат давал расписку: "С лицом, представленным для оформления помощником, близкого родства или свойства не имею".

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