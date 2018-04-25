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25.04.2018 20:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бедность как порок

Курганская область возглавила антирейтинг регионов УрФО по кредитному мошенничеству
Текст: Надежда Толстоухова (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №89 (7552)
В Курганской области 5,9 процента всех заявок на онлайн-кредиты признаны потенциально мошенническими. Таковы результаты совместного исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и микрофинансовой организации MoneyMan за 2016-2017 годы.

Зауралье продемонстрировало худший показатель среди регионов УрФО. Так, в Челябинской области доля подозрительных заявок оказалась равна 4,9 процента, в Свердловской - 4,5, в Тюменской - 4,2, на Ямале - 3,9, в Югре - 3,7 процента. А больше всего потенциальных кредитных мошенников в России живет, судя по всему, в регионах Северного Кавказа. Самая высокая доля подозрительных заявок на онлайн-займы была зафиксирована в Ингушетии (12,3 процента), Чечне (8,9) и Республике Дагестан (6,7).

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично. Они полагают, что при онлайн-кредитовании уделяется меньше внимания проверке потенциальных клиентов. Чаще всего махинаторы пытаются взять заем по чужому паспорту или намеренно искажают персональные данные, но все подозрительные заявки отклоняются, - объяснила гендиректор микрофинансовой организации Ирина Хорошко.

По ее словам, между уровнем жизни в регионе и количеством потенциальных кредитных мошенников есть связь: чем беднее регион, тем на большие ухищрения готовы пойти люди, чтобы обогатиться. Именно поэтому заявки из регионов с высокой безработицей и низким уровнем жизни подвергаются наиболее тщательной проверке. В свою очередь, в относительно благополучных городах и областях вопросов к качеству заемщиков у кредиторов возникает гораздо меньше.

Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично

Любопытно, что банковская статистика по количеству "плохих" заемщиков не совпадает со статистикой МФО. Доля "нехороших" заявок в банках существенно ниже. В случае с регионами УрФО этот показатель в 2017 году колеблется от 1,2 до 1,6 процента, причем в Курганской области доля наименьшая. Отчасти это связано с тем, что большинство банков по-прежнему требует присутствия заемщика при оформлении кредита, а на личный контакт с сотрудниками кредитных учреждений мошенники готовы идти гораздо реже.

Эксперты финансового рынка прогнозируют, что скоро банки, которые будут предлагать заполнять кредитные заявки дистанционно для расширения собственного кредитного портфеля, тоже начнут сталкиваться с участившимися случаями мошенничества в нижнем массовом сегменте.

Кстати

Настороженно относятся к клиентам с Северного Кавказа и автостраховщики. Так, в регионах СКФО из года в год фиксируется повышенная частота страховых случаев, а средний размер страховых выплат едва ли не вдвое превышает средний по стране. Впрочем, Свердловская и Челябинская области тоже находятся в "красной" зоне. Размер выплат здесь несущественно отличается от среднего по стране, а вот частота ДТП даже превышает показатели некоторых южных регионов.

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