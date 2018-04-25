Новости

СК решил изменить меру пресечения Алексею Малобродскому 09:44
ЕС отказался помогать восстанавливать Сирию до политического урегулирования 09:42
В Волгограде экс-чиновника Ростехнадзора заподозрили во взятке 09:41
Путин: Ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход СБ ООН 09:35
Рядом с Анапой произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла 09:31
Названы самые импортируемые в Россию иномарки 09:30
Видео с похищением ребенка в Сургуте оказалось постановкой 09:26
В Петербурге на доме Даниила Гранина установят мемориальную доску 09:16
На свердловской трассе перевернулся рейсовый автобус 09:11
Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию 09:06
Россия поднимет в небо новый ракетоносец 09:01
В Беларуси сократилась площадь радиоактивного загрязнения лесов 09:00
В честь рождения сына у принца Уильяма в Лондоне дали салют 08:57
В детсаду Петербурга произошла вспышка сальмонеллеза 08:53
Видео: Минобороны показало три новых броневика 08:29
Кабмин утвердил требования энергетической эффективности к госзакупкам 08:03
Камчатский вулкан Ключевской напомнил о себе выбросом пепла 07:59
Неизвестный открыл огонь в мексиканской школе 07:53
Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подали сигнал SOS 07:53
Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта 07:15
Ранивший полицейских в Техасе латиноамериканец задержан 07:13
Президенты Республики Корея и США запланировали встречу в мае 07:07
На Дальнем Востоке зафиксировано 57 лесных пожаров 06:45
В Перу линчевали обвиненного в убийстве знахарки канадца 06:40
Водитель фургона-убийцы в Торонто оказался женоненавистником 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны
Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны
В России похолодает до минус 22 градусов
В России похолодает до минус 22 градусов
Учеников автошкол выпустят на автомагистраль
Учеников автошкол выпустят на автомагистраль
25.04.2018 09:44
Рубрика: Происшествия

СК решил изменить меру пресечения Алексею Малобродскому

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет сделал заявление, которое касается одного из фигурантов громкого уголовного дела о хищении денег проекта "Платформа".

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста.

Суд продлил арест режиссеру Кириллу Серебренникову

Соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный районный суд  Москвы для рассмотрения по существу.

По словам представителя следственного ведомства, в остальном никаких изменений в деле нет. Так, в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается ознакомление Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и других обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта "Платформа" с материалами уголовного дела.

Главное сегодня

Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию
СК решил изменить меру пресечения Алексею Малобродскому
Россия поднимет в небо новый ракетоносец
Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы в адрес РФ
Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы по делу об убийстве Глушкова