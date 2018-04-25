СК решил изменить меру пресечения Алексею Малобродскому

Следственный комитет сделал заявление, которое касается одного из фигурантов громкого уголовного дела о хищении денег проекта "Платформа".

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста.

Соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По словам представителя следственного ведомства, в остальном никаких изменений в деле нет. Так, в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается ознакомление Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и других обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта "Платформа" с материалами уголовного дела.