Пресненский райсуд столицы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова.

По версии Следственного комитета России, Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства компании, которая вела строительство элитного жилого комплекса в Подмосковье. В итоге Внешэкономбанк потерял выданные этой компании кредиты на 117,2 миллиона долларов. Договором предусматривалось выделение компании денег на строительство в Одинцовском районе жилого массива. По данным следствия, Валитов в августе 2009 года вступил в преступный сговор "с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка" и под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств потребовал от подрядчика изменить кредитный договор.

В состав соучредителей компании была включена подконтрольная Валитову зарегистрированная на Кипре фирма. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 миллиона рублей и получила 15 процентов долей компании. Этот шаг, по версии следствия, позволил Валитову и его сообщникам продавливать нужные им решения. И именно через фирму на Кипре денежки и уплыли.

Уголовное дело по части 2 статьи 35 и по части 3 статьи 285 УК РФ - в злоупотреблении должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия, против Валитова было возбуждено в конце марта этого года.

Экс-менеджеру уже предъявлено обвинение. Для этого его привезли в столицу из колонии, где он отбывает четырехлетний срок за особо крупное мошенничество.

В октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении 49 долей ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон", которые он затем за 100 тысяч долларов продал. Полностью признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение Валитов был приговорен в особом порядке к четырем годам колонии, которые еще отбывает.

В рамках нового дела Валитов свою вину не признал, а от дачи показаний отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ.