Расползающиеся по швам шубы, слезающая на глазах краска с брендовых вещей, не пропускающая воздух детская одежда, отваливающиеся подошвы на обуви, гнущиеся, как консервные банки, колесные диски - все это контрафакт, который тоннами везут в нашу страну. Люди платят большие деньги, но получают негодный, а иногда и опасный товар.

Чаще всего подделывают известные бренды, причем подделки (и в этом особенность России) продают не только на рынках, но и в магазинах. Фото: AP

О заслонах на пути контрафакта "Российской газете" рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Виктор Леонидович, оцените объем контрафакта в торговле.

Виктор Евтухов: Под контрафактной понимается продукция, которая находится в обороте с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то есть подделки. Но это только один вид нарушений. Давайте лучше говорить о таком понятии, как "незаконный оборот".

Сюда входит целый комплекс нарушений. Помимо контрафакта это фальсификат или нарушение требований законодательства о техрегулировании и сертификации и нарушения таможенных требований - недекларирование (по сути контрабанда), недостоверное декларирование под другими кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для занижения таможенной стоимости ввозимых товаров и нарушения обязательных требований по маркировке.

Почему важно говорить именно о незаконном обороте?

Виктор Евтухов: Потому что практически все нарушения в сфере производства, ввоза и оборота товаров так или иначе взаимосвязаны между собой. При ввозе контрафактных товаров ты не можешь легально указать их в декларации, не имея прав на товарные знаки. Если ты не можешь указать реальный товар в декларации, то зачем указывать его реальную стоимость? И, наконец, если ты все равно будешь использовать "серые" схемы для легализации товара, зачем делать дорогостоящие испытания, чтобы получить сертификат о его безопасности.

Откуда "левые" товары к нам поступают?

Виктор Евтухов: Это импорт, производство внутри страны как подпольное, так и промышленное, но без учета. Различны и нелегальные способы реализации такой продукции. Например, около 80 процентов объема рынка легкой промышленности составляют импортные товары. При этом основным торговым партнером России в этом сегменте является Китай.

В Казахстане объем неучтенного импорта продукции легпрома в денежном выражении составляет в год 2,7 миллиарда долларов, в Киргизии - 2,9 миллиарда долларов. Весь неучтенный товар из Казахстана и Киргизии ввозится в Россию для дальнейшей реализации. И у нас в год оседает неучтенной продукции легпрома более чем на 6 миллиардов долларов.

Совсем небольшой процент составляют подпольные производства внутри страны. Но они менее распространены из-за необходимости обеспечения их импортным сырьем, трудовыми ресурсами, помещениями и техникой.

Какие товары чаще всего подделывают?

Виктор Евтухов: Зарекомендовавшие себя на рынке бренды, что гарантирует теневым дельцам потребительский спрос.

Где чаще всего незаконную продукцию реализуют?

Виктор Евтухов: Через Казахстан и Киргизию неучтенный импорт легпрома попадает в Россию. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Виктор Евтухов: Как правило, это розничные рынки и неорганизованная розница. Однако у России есть специфика, контрафакт реализуется и через легальные торговые предприятия по ценам оригинала, что совсем несвойственно, например, для Евросоюза.

Защита от контрафакта - маркировка. Для меха она уже внедрена. Но, по данным Роспотребнадзора, 30 процентов меховых изделий поступает на рынок без идентификационных знаков. Система несовершенна?

Виктор Евтухов: При реализации пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха была организована работа по сбору актуальной информации о нарушениях закона.

По данным Генпрокуратуры, выявлено 25 тысяч нарушений, арестовано более 83 тысяч нелегальных товаров. Возбуждено свыше 7 тысяч дел об административных правонарушениях и 53 уголовных дела. Около 8 тысяч лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Не работает в полной мере механизм уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легпрома. Эта известная нам тема, и в правительстве сейчас рассматривается подготовленный минпромторгом пакет законопроектов. Необходима постоянная координация органов власти в сфере развития системы маркировки, для этого мы создали профильную рабочую группу.

справка "РГ"

Каждый третий товар - "серый"

Официальная статистика по объему незаконного оборота сейчас есть только в легкой промышленности. В конце прошлого года Росстат, минпромторг и Федеральная таможенная служба разработали методику расчета доли незаконно произведенных и ввезенных товаров легкой промышленности в розничном товарообороте. Расчеты показали, что объем незаконного товара легпрома в розничном товарообороте в 2015 году составлял 31,1, а в 2016 году - 25,9 процента.

В легкой промышленности структура незаконного оборота, по оценкам экспертов, выглядит следующим образом: примерно 50-60 процентов составляет "серый" и "черный" импорт из стран дальнего зарубежья, 25-30 процентов импортируется из стран Евразийского экономического союза и около 15 процентов занимает неучтенное отечественное производство.

По экспертным оценкам, в целом объем незаконного оборота продукции на потребительском рынке - 2,5 триллиона рублей. Это около 9 процентов общего оборота розничной торговли и 15 процентов продаж на обследованных розничных рынках (продукты питания, алкоголь, табачная продукция, изделия легкой промышленности, включая спортивную одежду, парфюмерию и косметику, предметы женской и детской гигиены, средства ухода за телом, чистящие и моющие средства).

Объем незаконного топлива в целом по стране превышает 10 миллионов тонн, это около 30 процентов от оборота. Несанкционированный отбор из нефтепродуктопроводов путем незаконных врезок и переработка на нелегальных нефтеперерабатывающих заводах в топливо низкого качества является одним из основных каналов поступления незаконной продукции на рынок.