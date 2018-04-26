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26.04.2018 23:05
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала за 4 дня 26 участников бандгрупп

В ходе серии операций в пяти регионах России сотрудники ФСБ пресекла деятельность 26 участников бандгрупп и террористических структур, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
В Татарстане ФСБ задержала 14 членов террористической организации

"Федеральной службой безопасности РФ в период с 21 по 24 апреля проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур", - уточнили в ведомстве.

В частности, в Ставрополе был обезврежен сторонник ИГ (запрещена в РФ - ред.), а в дагестанском Дербенте - 11 членов бандгруппы.

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