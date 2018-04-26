Лефортовский райсуд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства защиты лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии, о замене заключения на штраф.

Срок отбытия наказания в колонии общего режима у Аникеева заканчивается в ноябре 2018 года. Напомним, в июле прошлого года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. К этому времени он несколько месяцев находился под стражей. В окончательном обвинении ему было предъявлено шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом электронных почтовых ящиков нескольких высокопоставленных чиновников. Хакер, известный в Интернете под ником Льюис ( в честь автора "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла), признал вину и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Он пошел на сделку со следствием. А еще двое членов группировки, Константин Тепляков и Александр Филинов, получили по три года колонии. Верховный суд РФ 20 декабря прошлого года признал приговор в отношении всех фигурантов дела законным.

Еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.

В связи с тем, что в уголовном деле много материалов с грифом "секретно", все судебные заседания над хакерами проходят в закрытом режиме.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов не только высокопоставленных чиновников, но и крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через Интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу были признаны топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, менеджер Елена Морозова и другие.

В начале нынешнего года Лефортовский районный суд столицы, а затем и Мосгорсуд отказались удовлетворить ходатайство Аникеева об условно-досрочном освобождении.