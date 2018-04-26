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26.04.2018 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромской СК начал проверку гибели людей при пожаре

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костромской области следователи начали проверку по делу о пожаре в городе Нея, где в огне погибли 35-летняя женщина и трое ее малолетних детей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Фото: Игорь Онучин/ РИА Новости
Появилось видео с места пожара в роддоме Уфы

По предварительным данным следствия, пожар в деревянном жилом доме в городе Нея Костромской области произошел в ночь с 25 на 26 апреля.

- При тушении пожара были обнаружены тела четырех погибших, в том числе троих детей четырех лет, трех лет и девяти месяцев, а также их 35-летней матери, - сообщили в СК.

По данным местных властей, мать детей злоупотребляла спиртным, семья состояла на учете как неблагополучная.

Сейчас специалисты СК проводят осмотр места происшествия с привлечением пожаротехников и судебно-медицинского эксперта. Цель экспертиз - установить причину пожара. Среди прочих специалисты проверяют версию о возможном поджоге дома и о насильственном характере смерти женщины и ее детей.

В СК уточнили, что с учетом общественной значимости принято решение о проведении процессуальной проверки по факту ЧП в аппарате следственного управления области.

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