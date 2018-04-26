Под Костромой в огне погибли мать и трое детей

Многодетная мать и трое детей погибли во время пожара в Нейском районе Костромской области, где загорелся жилой дом.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сигнал о возгорании поступил в двенадцать часов ночи. Первыми на место пожара прибыли сотрудники регионального четвертого пожарного отряда Костромской области. Через полтора часа огонь был ликвидирован.

- В доме проживала многодетная мать с тремя детьми. На месте найдены тела четырех человек, среди них трое детей, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали оперативные службы, представители прокуратуры и губернатор региона Сергей Ситников. По данным властей, семья, проживающая в сгоревшем доме, являлась неблагополучной и находилась на контроле администрации муниципалитета.

Из-за плотной застройки жилого сектора существовала угроза распространения огня на соседние дома. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать в течение 30 минут и не допустить возгорания соседних жилых строений.

Сейчас специалисты расследуют обстоятельства и причины произошедшего. Утром в Нейском районе прошло совещание с курирующими ведомствами и представителями администрации муниципалитета по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактики бытовых пожаров.