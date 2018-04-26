Недавняя трагедия в Кемерово, где пожар унес жизни посетителей торгово-развлекательного центра, откликнулась в Орле неожиданным эхо. В городе появились дельцы, которые ходят по домам и угрожают штрафами за нарушение правил пожарной безопасности.

Представители неких фирм ходят по квартирам и предлагают приобрести пожарные извещатели. Это прибор, который начинает пищать, уловив дым, и предупреждает об угрозе пожара.

Пожарный извещатель можно купить в магазине. Цена варьируется от 140 до 1000 рублей. Однако торговцы продают свой товар в 2-3 раза дороже. Как рассказали в регуправлении Роспотребнадзора, количество жалоб на них стремительно растет.

Они ходят днем, когда дома находятся в основном пожилые люди. Рассказывают о том, что в стране будто бы ужесточены правила пожарной безопасности. Дескать, проверки проходят не только в торговых центрах, но и в жилых домах. Якобы пожарные извещатели должны быть установлены в квартирах. И если такого прибора нет, хозяина оштрафуют.

В Роспотребнадзоре считают, что горожан вводят в заблуждение. Требования об обязательной установке датчиков в квартирах в законодательстве нет, поэтому штрафы жильцам не грозят.

Уличить мошенников непросто. Закон не запрещает разносить товар по домам. Вернуть деньги можно лишь по суду - если удастся доказать факт обмана. Иначе нельзя - пожарные извещатели включены в перечень сложнобытовых товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Роспотребнадзор выступил с официальным обращением к жителям области. "В случае неправомерных действий продавцов товара (обман, введение в заблуждение, мошенничество) следует обращаться в органы внутренних дел или на основании ФЗ "О защите прав потребителей" в суд", - говорится в нем.

К слову, это не первый подобный случай. Несколько лет назад после взрывов бытового газа в разных регионах в Орле появились торговцы, разносившие по квартирам приборы якобы для определения утечки газа. Позже выяснилось, что это были озонаторы - дешевые приборы для увлажнения воздуха. И их тоже продавали по ценам выше рыночных.