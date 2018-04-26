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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Для кого-то жареным запахло

Оштрафовано кафе, мешавшее нормально дышать жильцам дома
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7554 (91)
Очень интересный судебный прецедент произошел в столице - районный суд оштрафовал кафе, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Миклухо-Маклая в Москве.

Это случай может оказаться полезным для многих горожан, страдающих от тесного соседства с точками общетипа, магазинами и прочими организациями, способными отравлять окружающий воздух.

Москвич впал в кому после 8-часового запоя в ресторане фаст-фуда

История началась с жалобы москвича в отдел управления Роспотребнадзора Юго-Западного административного округа. Житель многоэтажки сетовал на некомфортную жизнь в собственной квартире, где стало нечем дышать. Дело в том, что на первом этаже расположено кафе, в котором жарят кур, шаурму, и эти весьма специфические запахи попадают к человеку в квартиру.

Итогом заявления стала проверка. Осмотрев процесс производства, проверяющие увидели неполадки в вентиляции кафе. Она была сделана с кучей нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Напомним, что эти правила - достаточно жесткие.

Если вентиляция не заработает, как положено, к 7 мая, то запашистую точку общепита вообще закроют

Проверяющие в своем акте написали, что само производственное помещение "не оборудовано механической приточно-вытяжной системой вентиляции, санузел персонала не оборудован вытяжной системой вентиляции. Все электрические грили для кур и аппарат для шаурмы не оборудованы локальными вытяжными системами". Целиком приводить весь список нарушений бессмысленно, он немаленький.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Итоги проверки ушли в суд. На днях Черемушкинский районный суд Москвы признал хозяина точки - индивидуального предпринимателя - виновным в административном правонарушении по статье 6.4 КоАП.

Штраф, откровенно говоря, оказался невелик - 2 тысячи рублей. Но не это главное. Во-первых, собственнику кафе было выдано предписание об устранении нарушений санитарных требований и жестко указан срок исполнения - до 7 мая. Если вентиляция не заработает, как положено, запашистую точку общепита вообще закроют. А во-вторых, создан судебный прецедент.

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