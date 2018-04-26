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26.04.2018 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Москвы пресекла незаконную деятельность 38 столичных аптек

Полиция Москвы провела масштабный рейд по аптекам столицы, в ходе которого была задержана группировка, подозреваемая в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств наркозависимым людям. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сообщается, что в ходе рейда было проверено 38 московских аптек, а также офисное помещение, которое арендовывали фигуранты дела.

"Изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ntv.ru
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Известно, что аптеки продавали контролируемые лекарственные средства наркозависимым лицам без рецепта и кассового чека. Также осуществлялась продажа для немедицинского потребления препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту врача.

По данным полиции Москвы, доход группировки превышал 5 миллионов рублей в сутки, при этом наценка на отпускаемые товары составляла от 550 до 1500 процентов.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

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