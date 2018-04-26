В регионах ЦФО по итогам прокурорских проверок закрылись десятки торговых и развлекательных центров. Многие из них работали годами, но о чрезмерно узких коридорах, отсутствии систем пожаротушения и прочих серьезных нарушениях стало известно только сейчас.

Проблемы в "Экране"

За последние несколько лет на территории Костромы появилось более 30 крупных торговых и развлекательных центров общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. И только сейчас оказалось, что многие заведения, рассчитанные на массовый прием посетителей, опасны для здоровья и жизни людей. Государственные и муниципальные структуры почему-то этого годами не замечали.

Только трагедия национального масштаба заставила, наконец, контролеров достаточно пристально присмотреться к детским паркам аттракционов, кинозалам и популярным торговым центрам, а затем сквозь слезы разглядеть очевидное.

"Первой ласточкой" среди запрещенных к дальнейшей эксплуатации заведений в Костромской области стал муниципальный кинотеатр "Экран" имени актера Михаила Пуговкина в Чухломе.

- Проверка установила, что для покрытия полов и стен в зрительном зале строители использовали горючие материалы. Пути эвакуации оказались захламлены, а эвакуационный выход - заблокирован, - сообщили в надзорном ведомстве.

В начале апреля суд по иску прокурора приостановил работу учреждения. Между тем не далее как в прошлом году в этом кинотеатре, рассчитанном на одновременное пребывание 184 зрителей, прошла реконструкция при помощи Фонда кино. В переоснащение "Экрана" вложили пять миллионов рублей из федерального бюджета. Почему никто не обратил внимания на серьезные нарушения противопожарной безопасности при открытии учреждения после переоснащения, в надзорном ведомстве не пояснили. Однако после закрытия "Экрана" число выявленных на территории региона опасных учреждений начало множиться день ото дня.

В середине апреля суд по требованию прокуратуры закрыл еще два развлекательных центра с аттракционами для детей в Костроме.

Еще через день судебные приставы пришли с постановлением о немедленном закрытии в торговый центр "Паново", где во время проверки специалисты МЧС насчитали 53 нарушения. Среди них - неисправность автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации в здании. Отдельные помещения оказались не оборудованы системой пожарной сигнализации вовсе.

Не менее серьезные нарушения вскрылись в помещении популярных квестов OZ на улице Ткачей. Заведение, где взрослым и детям предлагалось поучаствовать в "дерзком ограблении", а затем совершить побег из "тюремной камеры", на самом деле оказалось опасной ловушкой, из которой в случае пожара посетители рисковали не выбраться живыми.

В истории с Костромой примечателен факт, что владельцами и руководителями многих проблемных заведений оказались бывшие и действующие депутаты городской, областной и Государственной дум.

Операция "самоликвидация"

После трагедии в Кемерове брянские активисты потребовали от властей снести торгово-развлекательный центр "Тимошковых", о котором городские чиновники еще десять лет назад говорили, что он построен без разрешительной документации. Прокуроры наведались в здание и засвидетельствовали, что за минувшие годы его собственник так и не получил документов на ввод ТРЦ в эксплуатацию. Соблюдать требования пожарной безопасности здесь также не спешили. По материалам проверки Бежицкий районный суд Брянска запретил использовать здание торгового центра "Тимошковых", обязал его владельца устранить все нарушения и оформить документы как положено. К слову, несколько лет назад ТРЦ уже закрывали до устранения недостатков, влияющих на безопасность посетителей.

Некоторые заведения добровольно закрылись, чтобы устранить нарушения, не дожидаясь судов

Во Владимирской области проверок соблюдения противопожарной безопасности не выдержало сразу несколько заведений. В середине апреля суд приостановил деятельность торгово-развлекательного центра "Растопчина" с расположенными на третьем этаже детскими центрами "Антошка" и "Дино-Парк" во Владимире.

- Мы зафиксировали грубейшие нарушения: запертые на ключ и захламленные эвакуационные выходы, перекрытые мебелью пожарные краны, отсутствие системы автоматического пожаротушения и системы автоматической передачи сигнала о пожаре, а также неисправное состояние системы пожарной сигнализации, - пояснили сотрудники МЧС.

По результатам "народной проверки" одного из крупнейших в регионе торговых центров "Ковров молл" активисты составили заключение о нарушениях пожарной безопасности в учреждении. Итоги рейда они направили в адрес главы МЧС Владимира Пучкова, председателя СК Александра Бастрыкина, а также в администрацию президента России.

Всего в торговых центрах на территории Владимирской области нашли 1300 нарушений безопасности.

Примечательно, что по итогам проведенных проверок появились заведения, которые предпочли добровольно закрыться, чтобы, не дожидаясь судов, устранить выявленные нарушения. В этот список, в частности, попали кинотеатр "Октябрь" в Муроме и торговый центр "Красная работница" в Киржаче.

Десять тысяч за все

Тульские прокуроры не ограничились проверками и разработали для владельцев развлекательных и торговых заведений памятки по противопожарной безопасности. А местные власти заявили о готовности оказать методическую и финансовую поддержку собственникам торговых объектов и развлекательных комплексов в обеспечении требований противопожарной безопасности. В частности, рассмотреть возможность льготного кредитования на модернизацию систем противопожарной безопасности. Кроме того, областная прокуратура открыла горячую линию, по телефону которой жители могут рассказать о нарушениях пожарной безопасности. По каждому обращению организовывается проверка.

В регионе уже обследовано 353 объекта. В числе основных нарушений - отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, захламление эвакуационных путей.

Например, в тульском ТЦ "Верона" список грубых и не очень нарушений внушителен. Причина большинства их проста: владельцы и арендаторы пытались использовать площадь с максимальной выгодой. Под лестницей - киоск приема коммунальных платежей (если он загорится, спуститься к выходу станет затруднительно), в коридорах и возле запасных дверей - товар сложен. Табличек и указателей на эвакуационных путях нет, на центральной лестнице между первым и вторым этажами установлена подъемно-опускная дверь, которую нереально открыть вручную изнутри.

Много нарушений прокуроры обнаружили и в тульском культурно-развлекательном комплексе "Элизиум", где находится гостиница. Директора комплекса оштрафовали на 10 тысяч рублей.

А жители региона недоумевают: такой смешной штраф за множество нарушений точно не будет способствовать тому, чтобы изменить ситуацию в корне.

Секрет "куриной слепоты"

Закрытие торговых центров вызвало настоящую панику в предпринимательской среде. Владельцы небольших магазинов и предприятий бытового сервиса, арендовавшие помещения в пожароопасных зданиях, начали обращаться с жалобами на то, что их "разоряют".

- Моя сестра арендовала место в торговом центре, который сейчас закрыли. Фактически нас лишили бизнеса. Клиенты знали, где мы находимся. Мы нарабатывали базу годами. Если сейчас переезжать - все придется начинать с нуля. Кто теперь нам все это компенсирует? Каждый день мы терпим большие убытки. Почему-то никто не подумал о том, что из-за всей этой ситуации семьям предпринимателей придется голодать, - возмутилась костромичка Ирина Сафонова.

За время "эпидемии закрытий" у жителей ЦФО накопилось немало вопросов к представителям власти, контрольных и надзорных структур: почему до трагедии всех этих нарушений в заведениях никто не замечал? Нет ли в этой "куриной слепоте" коррупционной составляющей?

Комментарий

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области:

- Сегодня по стране закрыто уже более 400 торговых центров. На мой взгляд, судебные приставы превышают полномочия при совершении обеспечительных действий, когда вместо ограничения доступа покупателей они полностью прекращают деятельность организаций: опечатывают входы, отключают электроэнергию, закрывают все - вплоть до онлайн-касс. Только через обращения депутатов удалось им объяснить, что этого не надо делать: центры закрывают, чтобы там устранялись нарушения. А как это делать, если все опечатано? Вне зависимости от того, что написано в договоре аренды, по Гражданскому кодексу (ГК) именно собственник несет ответственность за пожарную безопасность в помещении. Все пункты договора, что противоречат ГК, суд признает ничтожными. Поэтому возникшие от закрытия зданий убытки арендаторы должны предъявлять именно собственникам зданий, а они уже пусть сами разбираются с теми, кто спроектировал, построил и выдал разрешительные документы на ввод ТЦ.