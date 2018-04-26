Проблемы в "Экране"
За последние несколько лет на территории Костромы появилось более 30 крупных торговых и развлекательных центров общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. И только сейчас оказалось, что многие заведения, рассчитанные на массовый прием посетителей, опасны для здоровья и жизни людей. Государственные и муниципальные структуры почему-то этого годами не замечали.
Только трагедия национального масштаба заставила, наконец, контролеров достаточно пристально присмотреться к детским паркам аттракционов, кинозалам и популярным торговым центрам, а затем сквозь слезы разглядеть очевидное.
"Первой ласточкой" среди запрещенных к дальнейшей эксплуатации заведений в Костромской области стал муниципальный кинотеатр "Экран" имени актера Михаила Пуговкина в Чухломе.
- Проверка установила, что для покрытия полов и стен в зрительном зале строители использовали горючие материалы. Пути эвакуации оказались захламлены, а эвакуационный выход - заблокирован, - сообщили в надзорном ведомстве.
В начале апреля суд по иску прокурора приостановил работу учреждения. Между тем не далее как в прошлом году в этом кинотеатре, рассчитанном на одновременное пребывание 184 зрителей, прошла реконструкция при помощи Фонда кино. В переоснащение "Экрана" вложили пять миллионов рублей из федерального бюджета. Почему никто не обратил внимания на серьезные нарушения противопожарной безопасности при открытии учреждения после переоснащения, в надзорном ведомстве не пояснили. Однако после закрытия "Экрана" число выявленных на территории региона опасных учреждений начало множиться день ото дня.
В середине апреля суд по требованию прокуратуры закрыл еще два развлекательных центра с аттракционами для детей в Костроме.
Еще через день судебные приставы пришли с постановлением о немедленном закрытии в торговый центр "Паново", где во время проверки специалисты МЧС насчитали 53 нарушения. Среди них - неисправность автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации в здании. Отдельные помещения оказались не оборудованы системой пожарной сигнализации вовсе.
Не менее серьезные нарушения вскрылись в помещении популярных квестов OZ на улице Ткачей. Заведение, где взрослым и детям предлагалось поучаствовать в "дерзком ограблении", а затем совершить побег из "тюремной камеры", на самом деле оказалось опасной ловушкой, из которой в случае пожара посетители рисковали не выбраться живыми.
В истории с Костромой примечателен факт, что владельцами и руководителями многих проблемных заведений оказались бывшие и действующие депутаты городской, областной и Государственной дум.
Операция "самоликвидация"
После трагедии в Кемерове брянские активисты потребовали от властей снести торгово-развлекательный центр "Тимошковых", о котором городские чиновники еще десять лет назад говорили, что он построен без разрешительной документации. Прокуроры наведались в здание и засвидетельствовали, что за минувшие годы его собственник так и не получил документов на ввод ТРЦ в эксплуатацию. Соблюдать требования пожарной безопасности здесь также не спешили. По материалам проверки Бежицкий районный суд Брянска запретил использовать здание торгового центра "Тимошковых", обязал его владельца устранить все нарушения и оформить документы как положено. К слову, несколько лет назад ТРЦ уже закрывали до устранения недостатков, влияющих на безопасность посетителей.
Во Владимирской области проверок соблюдения противопожарной безопасности не выдержало сразу несколько заведений. В середине апреля суд приостановил деятельность торгово-развлекательного центра "Растопчина" с расположенными на третьем этаже детскими центрами "Антошка" и "Дино-Парк" во Владимире.
- Мы зафиксировали грубейшие нарушения: запертые на ключ и захламленные эвакуационные выходы, перекрытые мебелью пожарные краны, отсутствие системы автоматического пожаротушения и системы автоматической передачи сигнала о пожаре, а также неисправное состояние системы пожарной сигнализации, - пояснили сотрудники МЧС.
По результатам "народной проверки" одного из крупнейших в регионе торговых центров "Ковров молл" активисты составили заключение о нарушениях пожарной безопасности в учреждении. Итоги рейда они направили в адрес главы МЧС Владимира Пучкова, председателя СК Александра Бастрыкина, а также в администрацию президента России.
Всего в торговых центрах на территории Владимирской области нашли 1300 нарушений безопасности.
Примечательно, что по итогам проведенных проверок появились заведения, которые предпочли добровольно закрыться, чтобы, не дожидаясь судов, устранить выявленные нарушения. В этот список, в частности, попали кинотеатр "Октябрь" в Муроме и торговый центр "Красная работница" в Киржаче.
Десять тысяч за все
Тульские прокуроры не ограничились проверками и разработали для владельцев развлекательных и торговых заведений памятки по противопожарной безопасности. А местные власти заявили о готовности оказать методическую и финансовую поддержку собственникам торговых объектов и развлекательных комплексов в обеспечении требований противопожарной безопасности. В частности, рассмотреть возможность льготного кредитования на модернизацию систем противопожарной безопасности. Кроме того, областная прокуратура открыла горячую линию, по телефону которой жители могут рассказать о нарушениях пожарной безопасности. По каждому обращению организовывается проверка.
В регионе уже обследовано 353 объекта. В числе основных нарушений - отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, захламление эвакуационных путей.
Например, в тульском ТЦ "Верона" список грубых и не очень нарушений внушителен. Причина большинства их проста: владельцы и арендаторы пытались использовать площадь с максимальной выгодой. Под лестницей - киоск приема коммунальных платежей (если он загорится, спуститься к выходу станет затруднительно), в коридорах и возле запасных дверей - товар сложен. Табличек и указателей на эвакуационных путях нет, на центральной лестнице между первым и вторым этажами установлена подъемно-опускная дверь, которую нереально открыть вручную изнутри.
Много нарушений прокуроры обнаружили и в тульском культурно-развлекательном комплексе "Элизиум", где находится гостиница. Директора комплекса оштрафовали на 10 тысяч рублей.
А жители региона недоумевают: такой смешной штраф за множество нарушений точно не будет способствовать тому, чтобы изменить ситуацию в корне.
Секрет "куриной слепоты"
Закрытие торговых центров вызвало настоящую панику в предпринимательской среде. Владельцы небольших магазинов и предприятий бытового сервиса, арендовавшие помещения в пожароопасных зданиях, начали обращаться с жалобами на то, что их "разоряют".
- Моя сестра арендовала место в торговом центре, который сейчас закрыли. Фактически нас лишили бизнеса. Клиенты знали, где мы находимся. Мы нарабатывали базу годами. Если сейчас переезжать - все придется начинать с нуля. Кто теперь нам все это компенсирует? Каждый день мы терпим большие убытки. Почему-то никто не подумал о том, что из-за всей этой ситуации семьям предпринимателей придется голодать, - возмутилась костромичка Ирина Сафонова.
За время "эпидемии закрытий" у жителей ЦФО накопилось немало вопросов к представителям власти, контрольных и надзорных структур: почему до трагедии всех этих нарушений в заведениях никто не замечал? Нет ли в этой "куриной слепоте" коррупционной составляющей?
Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области:
- Сегодня по стране закрыто уже более 400 торговых центров. На мой взгляд, судебные приставы превышают полномочия при совершении обеспечительных действий, когда вместо ограничения доступа покупателей они полностью прекращают деятельность организаций: опечатывают входы, отключают электроэнергию, закрывают все - вплоть до онлайн-касс. Только через обращения депутатов удалось им объяснить, что этого не надо делать: центры закрывают, чтобы там устранялись нарушения. А как это делать, если все опечатано? Вне зависимости от того, что написано в договоре аренды, по Гражданскому кодексу (ГК) именно собственник несет ответственность за пожарную безопасность в помещении. Все пункты договора, что противоречат ГК, суд признает ничтожными. Поэтому возникшие от закрытия зданий убытки арендаторы должны предъявлять именно собственникам зданий, а они уже пусть сами разбираются с теми, кто спроектировал, построил и выдал разрешительные документы на ввод ТЦ.