В четверг в Московской области на 15 лет строгого режима осужден фигурант очень громкого убийства трех человек в 2002 году. Людей тогда взорвали в автомобиле. Спустя полтора десятилетия Следственный комитет по Московской области смог поймать последнего участника громкого убийства.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий:

- Делом занималось первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Это его доказательства признаны Московским областным судом достаточными для приговора Юрию Метелице, который признан виновным в убийстве нескольких человек общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п.п. "а, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Эта страшная история началась в ноябре 2002 года. Генеральный директор и учредитель фирмы ООО "ЧОП "Витязь-Спорт" Александр Маркин замыслил убить человека, который ему мешал - одного из учредителей фирмы "Холдинговая компания "Оптифуд" Михаила Вюнша. Между мужчинами был конфликт - Вюнша не желал делать Маркина своим компаньоном. По мнению хозяина ЧОПа, достаточный повод для убийства.

Сам Маркин "грязной" работой не занимался - за деньги привлек своих подчиненных охранников Дмитрия Слатина, Андрея Корунчика, Алексея Климова, Юрия Метелицу и Сергея Куркина. Им был известен распорядок дня Вюнша и дорога, по которой он выезжал из дома в поселке Заря Балашихинского района. Чоповцы купили компоненты для изготовления взрывного устройства. Бомбу сделали дома у Маркина и закамуфлировали ее под придорожный столбик - такие стояли неподалеку от дома Вюнша. Среди настоящих поставили и взрывоопасный столбик.

2 декабря 2002 года Михаил Вюнша на своем "Мерседесе" ехал по дороге от поселка Заря к Восточному шоссе. Подъезжая к "лежачему полицейскому", водитель снизил скорость машины, и в этот момент автомобиль оказался в зоне поражения взрывного устройства. Из укрытия бандиты машину видели, а сами были на безопасном расстоянии. Бомбу взорвали дистанционно, когда машина оказалась рядом с ней. Взрыв оказался страшным - погибли бизнесмен Вюнша, его водитель и охранник.

По горячим следам установить и задержать убийц не получилось. Но следователи и оперативники МВД упорно искали и спустя несколько лет смогли задержать исполнителей - Слатина, Климова и Корунчика. Позже они установили, где прячется Маркин - он скрывался в Испании. Благодаря стараниям прокуратуры, следствия и полиции России, организатора расправы задержали и возвратили на родину.

В 2006 году Московский областной суд дал Слатину, Климову, Корунчику и Куркину от 10 до 19 лет колонии строгого режима. Позже Александр Маркин получил по приговору того же Московского областного суда пожизненный срок. И только Юрию Метелице долгие годы удавалось скрываться. Как потом оказалось, все прошедшие 15 лет он жил под вымышленным именем и с поддельными документами в Рязанской области. Метелица был задержан в феврале 2017 года. На следствии вину не признал и не раскаялся.