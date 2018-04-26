Суд оштрафовал москвича за запах от шаурмы

В Москве суд оштрафовал предпринимателя за слишком сильный запах шаурмы из его павильона. Эксперты Роспотребнадзора доказали, что из-за неправильно установленной вентиляции аромат еды попадал в квартиру жителя района Черемушки.

Протокол на производителя шаурмы составили по статье 6.4 КоАП - "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта". Предпринимателя оштрафовали на 2 тысячи рублей. Его обязали до 7 мая наладить вентиляцию.

Отметим, что только за прошлый год жители столицы пожаловались на запахи от предприятий фастфуда 54 раза.