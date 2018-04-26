В Москве обворовали известного блогера Wylsacom

Столичный офис блогера Валентина Петухова, более известного как Wylsacom, обокрали на крупную сумму. Об этом сообщил сам потерпевший в Twitter.

Как стало известно, блогер лишился своего MacBook, смартфона, сервера с видеозаписями и еще нескольких устройств. "Взяли много, но самое бестолковое", - отметил Wylsacom.

По мнению потерпевшего, подозрение падает на нового охранника, который работал первый день, - дверь в офис была не взломана, а открыта ключом. Более точную картину происшествия предстоит установить оперативникам.

Wylsacom ведет на YouTube свой популярный канал, посвященный современной технике. Он прославился обзорами на гаджеты, игры, компьютеры и многое другое.