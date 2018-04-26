Сильнодействующие лекарственные средства наркозависимым людям продавали в некоторых аптеках Москвы без рецептов и кассовых чеков, но при этом с баснословной наценкой - от 550 до 1500 процентов. Доход организаторов этой аферы составлял до 5 млн рублей в сутки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что масштабный рейд по столичным аптекам провели сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД по Москве при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". Этот рейд - одно из мероприятий по декриминализации фармацевтического рынка. Наркодельцы стремятся взять под свое, так сказать, крыло частные аптеки не только для торговли наркотиками, но и контрабандными лекарствами по завышенной цене.

- Проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. Изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования, - рассказала Ирина Волк.

Полицейские задержали лидеров и активных участников группы. Возбуждено 8 уголовных дел.

В этот же день московские полицейские нанесли другой, но не менее продуктивный визит - в одну из квартир в Уваровском переулке, что на северо-западе Москвы. Хозяин жилья 1986 года рождения хранил приличный арсенал - 267 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, 6 револьверов, 6 пистолетов, 2 охотничьих карабина "Сайга", травматические пистолеты, приборы для бесшумной стрельбы и даже артиллерийский снаряд. Возбуждено дело по статье 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

По версии оперативников, задержанный москвич был высококвалифицированным мастером, но занимался незаконным оружейным бизнесом - скупал, ремонтировал или переделывал украденное у законных владельцев или приобретенное у "черных копателей" оружие, а затем продавал его представителям криминала.