В Орле вскрыли схему хищения бюджетных средств для инвалидов

Прокуратура Орловской области вскрыла факты хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты компенсаций инвалидам за приобретенные технические средства реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под подозрение попали сделки, которые орловский филиал государственного протезно-ортопедического предприятия заключал с индивидуальным предпринимателем. В прокуратуре считают, что это было подставное лицо.

От его имени с орловским филиалом заключались договоры на производство протезов по цене, близкой к себестоимости. Однако инвалидам их продавали по цене последнего государственного контракта.

- Разницу в стоимости злоумышленники использовали по собственному усмотрению, - утверждают в прокуратуре Орловской области. - В результате преступных действий незаконно были получены компенсационные выплаты на сумму более одного миллиона рублей.

Материалы проверки направлены в региональное СУ СК России для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.