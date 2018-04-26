В Подмосковье девушка умерла из-за ошибки врачей

Молодая жительница Подмосковья умерла в больнице Ивантеевки из-за врачебной ошибки. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, первоначально медики отказались ее госпитализировать, хотя пациентке требовалась срочная операция.

"Скорую помощь" 29-летней девушке родственники вызвали 13 апреля. Медработники определили мастит, заподозрили сепсис и повезли пациентку в центральную городскую больницу Ивантеевки. Врачи сказали, что оснований для госпитализации нет, и отправили молодую женщину домой.

На следующий день ее снова привезли в ту же больницу уже в критическом состоянии. После операции больную перевели в реанимацию, но там она скончалась на следующий день.

По этому факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Изъята необходимая медицинская документация, эксперты изучат все решения врачей.

Ранее, напомним, в Подмосковье возбудили еще одно дело по той же статье. Следователи считают, что из-за бездействия врачей умер житель Люберецкого района: больной с инфарктом три часа ждал медицинской помощи.