В Подмосковье задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях

Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России "Серпуховское" задержали двух местных жителей 30 и 38 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений, сообщили в МВД.

Каждый месяц начиная с января 2018 года злоумышленники, притворяясь сотрудниками различных ведомств, проникали в квартиру к 71-летней женщине и отбирали полученную пенсию.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны полицейскими при выходе из квартиры потерпевшей после совершения очередного преступления", - говорится в комментарии Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.