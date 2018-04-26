В Орле прокуратура Железнодорожного района внесла представление главе администрации Орла Александру Муромскому с требованием не допустить прекращения поставки газа к Вечному огню Славы. Речь идет о мемориальном объекте, расположенном на площади Мира. Он считается главным в регионе, так как здесь проходят основные областные торжества. Кроме того, у мемориала выставлен Пост №1.

Задолженность превышает 150 тысяч рублей. Фактически за газ платит казна города, но транзитом через МКУ "УКХ". Прокуратура потребовала не только погасить долг, но и найти и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Внутренняя проверка покажет, возник ли долг из-за дефицита средств или недоглядел кто-то из чиновников.

К слову, несколько лет назад некоторые Вечные огни были погашены из-за долгов перед поставщиками. Ситуация изменилась после вмешательства общественности. Но власти на местах продолжают жаловаться на трудности с финансированием.

- В нашем ведении находится шесть мемориальных комплексов, где горит Вечный огонь Славы, - уточнила замглавы администрации Мценского района по соцвопросам Елена Кульпина. - В год на их обслуживание уходит около одного миллиона рублей.

О подобных проблемах заявили власти Хотынецкого, Свердловского и Покровского районов. Они предложили передать полномочия по содержанию Вечных огней газовым компаниям. Идею обсудили депутаты Орловского облсовета, которые ее в целом поддержали и пообещали "проработать данный вопрос".