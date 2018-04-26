На Дальнем Востоке увеличилась площадь лесных пожаров

За минувшие сутки огонь охватил в России территорию свыше 106 тысяч гектаров, в том числе земли Минобороны в трех регионах. Почти 90 процентов площади природных пожаров по стране приходится на Амурскую область, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

В Приамурье 19 лесных пожаров зафиксированы на землях лесного фонда (68,7 тысячи гектаров): один - в Завитинском военном лесничестве (150 гектаров), четыре - на землях иных категорий (5,1 тысячи гектаров), одно возгорание - в Хинганском заповеднике (18 тысяч гектаров). Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в семи районах Хабаровского края, где действуют 17 пожаров на территории 3,5 тысячи гектаров, введен особый противопожарный режим.

Также накануне постановлением губернатора особый противопожарный режим установлен и в Еврейской автономной области. По последним данным областного МЧС, в регионе зафиксировано 32 возгорания.

В Приморском крае ведется ликвидация 25 пожаров на землях лесного фонда на площади 1,5 тысячи гектаров и одно пожара на землях обороны и безопасности на площади девять гектаров.

- В связи с ухудшением лесопожарной обстановки в Приморском крае в регион прибыли представители Департамента лесного хозяйства по ДФО для участия в координации действий по охране лесов от пожаров, - уточнили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.