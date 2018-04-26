В Казани из-за курящего пассажира вынужденно приземлился самолет

Авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.

Как сообщили в МВД РФ, во время полета командиру экипажа доложили, что в салоне прикурил сигарету 33-летний мужчина. Через диспетчера пилот обратился к сотрудникам транспортной полиции и запросил вынужденную посадку в воздушной гавани столицы РТ.

Нарушителя, им оказался житель Челябинска, сняли с рейса и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено административное дело по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ.