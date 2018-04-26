В Уфе из-за пожара в роддоме эвакуировали 230 человек

Ночью в Уфе произошел пожар в родильном отдалении республиканской клинической больницы. Пришлось эвакуировать более 230 человек, в том числе 56 новорожденных.

- Сигнал о возгорании поступил в 2.35. На место экстренно выехали пожарные расчеты, - рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

Оказалось, что горит пост дежурной медсестры в акушерско-гинекологическом отделении. Пациентов эвакуировали в соседний хирургический корпус. Пожар был потушен в 3.28.

Причины пожара сейчас выясняются. На месте работают дознаватели и специалисты испытательной лаборатории МЧС.