Экс-начальнику томской полиции предъявили обвинение по трем статьям УК

Бывшему руководителю ГУ МВД РФ по Томской области предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Как рассказали "РГ" в региональном Следственном управлении СКР, речь идет о получении взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных в областном управлении ФСБ. При этом обвиняемый вины не признает. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении бывшего высокопоставленного полицейского.

По предварительным данным, размер взятки - 1,8 миллиона рублей. Такую сумму составила разница между рыночной и фактической стоимостью четырех автомобилей, приобретенных обвиняемым для знакомых и членов семьи. С помощью одного из местных предпринимателей он получил существенную скидку.

Кроме того, как считают следователи, бывший начальник полицейского главка сфальсифицировал документы на получение пенсии с повышенным коэффициентом за якобы проживание в районе, приравненном к Крайнему Северу. Около года он получал пенсию на 50 процентов больше положенного, чем причинил ущерб бюджету в 180 тысяч рублей.