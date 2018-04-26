В Минске задержали российского музыканта за провоз наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики у 29-летнего солиста музыкальной группы из Красноярска, прибывшей в белорусскую столицу на гастроли, сообщает БЕЛТА.

Известно, что инцидент произошел 23 апреля. Как рассказали в минском ГУВД, сибирский музыкант "привлек внимание милиционера, когда хотел пройти на мероприятие в честь образования одного из столичных футбольных клубов". При этом оперативник сразу понял, что парень находится в состоянии наркотического опьянения. При личном обыске в сумке у молодого человека был обнаружен тубус для фотопленки, где находились два свертка из фольги с веществом внутри.

Специалисты Центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз установили, что спрессованное вещество коричневого цвета из свертков - это гашиш. Молодой человек был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Позже он признался, что привез наркотик из России, откуда прибыл с туром со своей группой.

В отношении музыканта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.