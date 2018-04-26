Новости

Антиутопия Стивена Кинга "Долгая прогулка" будет экранизирована 16:07
Лавров обсудит с коллегами из Турции и Ирана ситуацию в Сирии 15:55
Переговоры РФ и Беларуси по молочному рынку перенесены 15:53
Костромской СК начал проверку гибели детей при пожаре 15:49
Польские туристы на оленях проехали Якутию, чтобы пожениться 15:26
В Беларуси отдали дань памяти жертвам чернобыльской аварии 15:20
Песков рассказал о двуликости Лондона 15:20
На Алтае совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 15:20
СМИ: На Украине отменили термин "вуз" 15:18
Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" из-за пожара в Кемерове 15:15
Песков призвал не драматизировать проблемы блокировки Telegram 15:10
В Екатеринбурге осужден участник "банды велосипедистов" 15:02
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне 14:58
В Архангельске завели дело о нападении обезьяны на ребенка 14:55
Кремль порекомендовал власти и оппозиции Армении прийти к компромиссу 14:55
В Краснодаре медики спасли жизнь ребенку с редким заболеванием 14:53
Двух петербуржцев арестовали за аферу на 725 тысяч долларов 14:48
Именем известного адвоката Плевако назвали самолет 14:41
В Ненецком АО ввели штрафы за выезд на зимники 14:40
Брэд Питт снимет кино о секс-скандале с Харви Вайнштейном 14:38
В Дагестане активисты ОНФ обнаружили школу без окон 14:31
В Казани назвали срок закрытия старейшего рынка 14:26
Немецкий бизнес ждет от Меркель защиты от антироссийских санкций 14:08
"Вашингтон" - "Питтсбург". Онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли 14:08
Принц Уильям станет шафером на свадьбе своего брата 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: В США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
Видео: В США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
В России отменят популярные сберкнижки
В России отменят популярные сберкнижки
"Вашингтон" - "Питтсбург". Онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли
"Вашингтон" - "Питтсбург". Онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли
26.04.2018 15:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" из-за пожара в Кемерове

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Популярная российская певица Анжелика Варум решила исключить хит "Зимняя вишня" из своего репертуара. Больше эту песню она исполнять не будет.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного суд оставил под арестом

Как сообщает РИА Новости, супруг исполнительницы, музыкант и композитор Леонид Агутин заявил, что возвращение песни в репертуар Варум не представляется возможным. На вопрос, советовалась ли с ним супруга по этому поводу, Агутин ответил: "Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль".

Исполнять "Зимнюю вишню" на концертах Варум отказалась сразу же после пожара в одноименном кемеровском ТРЦ. И вот теперь судьба песни решена окончательно. "Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией", - предположил Леонид Агутин.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни шестидесяти человек, большинство которых - дети.

Главное сегодня

Песков ответил критикам МЧС
Новые системы ПВО заметили на российской авиабазе в Сирии
Обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного суд оставил под арестом
Песков призвал не драматизировать проблемы блокировки Telegram
Умер актер из "Сватов" Олег Треповский