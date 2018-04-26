Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" из-за пожара в Кемерове

Популярная российская певица Анжелика Варум решила исключить хит "Зимняя вишня" из своего репертуара. Больше эту песню она исполнять не будет.

Как сообщает РИА Новости, супруг исполнительницы, музыкант и композитор Леонид Агутин заявил, что возвращение песни в репертуар Варум не представляется возможным. На вопрос, советовалась ли с ним супруга по этому поводу, Агутин ответил: "Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль".

Исполнять "Зимнюю вишню" на концертах Варум отказалась сразу же после пожара в одноименном кемеровском ТРЦ. И вот теперь судьба песни решена окончательно. "Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией", - предположил Леонид Агутин.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни шестидесяти человек, большинство которых - дети.