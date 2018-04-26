Самолет из Москвы посадили в Минводах из-за курящего пассажира

Следовавший из Москвы во Владикавказ пассажирский лайнер Boeing 737 совершил накануне внеплановую посадку в аэропорту Минеральных Вод. Самолет в воздушной гавани встретил наряд транспортных полицейских. Командир воздушного судна сообщил правоохранителям, что посадить самолет пришлось из-за закурившего в туалете пассажира.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, нарушителем оказался житель столицы Северной Осетии.

В ведомстве сообщили, что после приземления полицейские доставили пассажира в дежурную часть ЛОП аэропорта Минеральные Воды. В отношении этого человека составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч 1 ст 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Теперь мужчине грозит крупный штраф. Кроме того, авиакомпания может взыскать с него убытки.