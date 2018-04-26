Новости

В Подмосковье девушка умерла из-за ошибки врачей 10:33
На Урале псевдомодель осуждена за мошенничество на восемь млн рублей 10:25
Появилось видео с места пожара в роддоме Уфы 10:20
Самолет из Москвы посадили в Минводах из-за курящего пассажира 10:16
В Приморье противолодочные корабли сбили крылатую ракету 10:11
Под Костромой в огне погибли мать и трое детей 10:01
Около 30 процентов учебников не получили одобрения РАО 10:00
В Уфе из-за пожара в роддоме эвакуировали 230 человек 09:56
Пограничники Беларуси и РФ обсудили пропуск болельщиков в преддверии ЧМ-2018 09:38
В парламенте Якутии прошли обыски 09:33
В Приамурье из-за пожара эвакуировали 118 детей и беременных женщин 09:33
Авианосный "Адмирал Кузнецов" получит новое оружие 09:32
ЦБ отозвал лицензии у двух банков 09:29
Спецверсия Renault Duster Dakar подорожала 09:06
Из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат выход из метро 09:02
На Дальнем Востоке увеличилась площадь лесных пожаров 08:58
При столкновении автобуса с поездом в Индии погибли 13 школьников 08:39
Захарова показала, как США захватывают генконсульство РФ в Сиэтле 08:14
Столичных водителей попросили пересесть на метро 08:07
Уральская столица к ЭКСПО-2025 готова 08:00
Медики рассказали о самом полезном для здоровья шоколаде 07:55
В США группу лиц будут судить за убийство подростка из России 07:52
Hyundai привез в Пекин новый спортивный седан Lafesta 07:52
Корабль "Прогресс МС-07" свели с орбиты перед затоплением 07:41
Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
26 апреля в "РГ" пройдет встреча с участником кругосветной супер-гонки
26 апреля в "РГ" пройдет встреча с участником кругосветной супер-гонки
В России отменят популярные сберкнижки
В России отменят популярные сберкнижки
Песни военных лет пошли по миру
Песни военных лет пошли по миру
26.04.2018 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет из Москвы посадили в Минводах из-за курящего пассажира

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Следовавший из Москвы во Владикавказ пассажирский лайнер Boeing 737 совершил накануне внеплановую посадку в аэропорту Минеральных Вод. Самолет в воздушной гавани встретил наряд транспортных полицейских. Командир воздушного судна сообщил правоохранителям, что посадить самолет пришлось из-за закурившего в туалете пассажира.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Стюардесс научат бороться с авиадебоширами

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, нарушителем оказался житель столицы Северной Осетии.

В ведомстве сообщили, что после приземления полицейские доставили пассажира в дежурную часть ЛОП аэропорта Минеральные Воды. В отношении этого человека составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч 1 ст 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Теперь мужчине грозит крупный штраф. Кроме того, авиакомпания может взыскать с него убытки.

Главное сегодня

Захарова показала, как США захватывают генконсульство РФ в Сиэтле
Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении
Из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат выход из метро
РФ опередила США в рейтинге эффективности правительств
Сирийские войска взяли под контроль территорию Восточного Каламуна