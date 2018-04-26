Эксперты ОНФ в Дагестане, конечно, видели ветхие учебные заведения 30-х годов постройки, в которых осыпаются потолки и стены, но чтобы городская школа не имела окон, такое впервые. В школе №3 в городе Кизляре оконные проемы на втором этаже не застеклены, а накануне зимы их затянули полиэтиленом и стыдливо прикрыли кружевными занавесками. Бывали случаи, когда оконные рамы выпадали от напора ветра.

- В помещении, приспособленном для спортзала, раму с "пленкопакетом" вовсе сняли, чтобы во время ветра она не упала детям на голову. Инвентарь такой, что плакать хочется: рваная сетка для игры в волейбол, сквозь которую проскакивает мяч, древний "козел". Спортивного коня вообще не показали, говорят, лучше не смотреть, - рассказывает Татьяна Рассохина, сопредседатель ОНФ в Дагестане, руководитель рабочей группы "Социальная справедливость" и проекта ОНФ "Народная оценка качества". - Школьные стены изъедены солью, разрушается фундамент, в нескольких кабинетах осыпаются потолки. Здание со 100-процентным износом, здесь имеется масса нарушений санитарных и противопожарных норм, но это мало кого беспокоит.

По словам Татьяны Рассохиной, на то, чтобы хотя бы вставить стекла в рамы, у школы нет денег, родители тоже не могут помочь. В учебном заведении, больше похожем на сарай, получают знания в основном дети из малообеспеченных семей.

Родители помогают мало-мальски облагораживать территорию. Но их старания сводят на нет местные жители: из близлежащих частных домов на школьный двор по привычке сносят мусор. Спортплощадку перерезает канава.

Директор школы N 3 Наталья Дубнова отказалась от комментариев, все вопросы просит адресовать администрации города, тем более что информацию по итогам проведенной проверки эксперты ОНФ направили именно туда.

Местные чиновники ответили, что школа действительно расположена в старом здании еще довоенной постройки. В Великую Отечественную войну в помещение был госпиталь. Однако комментарии по поводу дальнейшей судьбы здания администрация так и не предоставила.

Прямая речь

Виктор Рожков, координатор проекта ОНФ "Народная оценка качества":

- С начала 2018 года мы провели рейды в 424 школах 72 регионов страны. Оценивали соблюдение требований безопасности, обустройство школьных дворов, прилегающих территорий и спортплощадок, состояние столовых, санузлов, зданий. Оказалось, что требования безопасности не соблюдаются в каждой третьей школе. Только 93 учебных заведения (22 процента) не вызвали нарекания. Половина школ в плохом состоянии: протекает крыша, в классах и коридорах грязно, на стенах - сырость и грибок, здания - аварийные или нуждающиеся в ремонте, реконструкции и замене инженерных коммуникаций. При этом органы исполнительной власти, местного самоуправления и администрации школ не слишком озабочены состоянием зданий, где учатся дети.