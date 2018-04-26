В Пятигорске арестовали стрелявшего на цыганской свадьбе гостя

Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе на цыганской свадьбе в Пятигорске. У него обнаружили пистолет и светошумовые патроны, сообщают в краевом управлении МВД России.

В полицию обратились местные жители и заявили, что возле места дуэли Лермонтова во время бракосочетания цыганской пары один из гостей выхватил пистолет и начала стрелять в воздух. В это время кроме участников свадебного кортежа вокруг прогуливались отдыхающие с детьми. Звуки выстрелов напугали прохожих, и они обратились к правоохранителям.

Вскоре на место прибыли полицейские. Выяснилось, что стрельбу открыл 34-летний житель Предгорного района Ставрополья.

- У мужчины обнаружен и изъят охолощенный пистолет и более 90 светошумовых патронов к данному оружию, - уточнили в ведомстве.

Сейчас мужчина задержан. На него возбудили уголовное дело по ч 1 ст 213 УК РФ "хулиганство".