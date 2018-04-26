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26.04.2018 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода пришла

Из-за паводка в регионах Северо-Запада размыло дороги
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7553 (90)
В Новгородской и Ленинградской областях начался паводок. Вода размывает дороги, подтапливает дома и садовые участки. На Новгородчине даже объявлено чрезвычайное положение, здесь ситуация самая серьезная, ведь жители отдаленных деревень периодически теряют связь с внешним миром.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Всего в Новгородской области зафиксированы разрушения на 46 проездах. Пострадали Маловишерский, Боровичский, Чудовский, Валдайский, Пестовский районы. Но наибольший удар принял на себя Любытинский район. Здесь на момент подготовки этого материала было закрыто восемь проездов. В деревне Теребутенец размыло все дороги, пятьдесят местных жителей оказались отрезанными от цивилизации. Ко всему прочему в деревне отключилось электричество. Силами спасателей один проезд восстановили, свет дали. Сейчас вода постепенно спадает, но в районе опасаются затяжных дождей, предсказанных метеорологами.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
Паводок размыл дорогу и отрезал от цивилизации омские села

- Нас каждый год топит, но в этом году особенно сильно, - сообщил "РГ" глава администрации Любытинского района Андрей Устинов. Причину он видит в погоде. Главной отводящей артерией района традиционно считается река Мста, но в этом году она разлилась раньше обычного. Раньше растаяли и болота. Все это привело к тому, что район затопило.

Сейчас проезды восстанавливают, а когда вода уйдет, район подаст заявку на полноценный ремонт дорог. Примечательно, что в прошлом году, когда Новгородчину также заливало, ремонт проводился по временной схеме: разрушенные участки засыпали песчано-гравийной смесью, камнем, щебнем и песком. На этот раз, когда пришла большая вода, их размыло в первую очередь. Поэтому сейчас, согласно сообщению правительства Новгородской области, регион собирается капитально отремонтировать пострадавшие участки.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин поручил помочь пострадавшим от паводка

В Ленинградской области, по данным заместителя начальника регионального ГУ МЧС Антона Клинга, самая сложная ситуация сложилась в деревне Славково в Бокситогорском районе. Там на отдельных участках вода поднялась на 50-60 сантиметров, люди выезжают из домов на лодках. Сейчас в деревне постоянно дежурят спасатели. Также в районе подтоплена дорога между деревнями Золотово и Мозолево, хотя транспорт там проехать пока может.

В Ленобласти большая вода дошла и до городов. В Тихвине только два человека согласились покинуть свои дома, но всего здесь подтоплено 102 участка.

Тем временем

Вода дошла и до Тихвинского Успенского мужского монастыря. Как рассказал "РГ" пресс-секретарь Тихвинской епархии иеромонах Венедикт (Шустов), затопило северные и южные брат-ские кельи, а это исторические постройки XVIII-XIX веков, неотъемлемая часть монастырского ансамбля. Сейчас братия ждет, когда вода уйдет, с большой вероятностью постройкам потребуется косметический ремонт. Тем не менее паломников здесь принимают как обычно, службы проводятся. К ситуации в монастыре оказались готовы, ведь пять лет назад он уже оказывался в зоне подтопления.

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