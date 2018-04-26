В Архангельске завели дело о нападении обезьяны на ребенка

В Архангельске завели уголовное дело по факту нападения обезьяны из контактного зоопарка на двухлетнего ребенка.

Как говорится в сообщении СУ СКР по Архангельской области и НАО, организаторы выездной выставки животных в одном из торговых центров держали обезьяну без клетки.

- Животное повело себя агрессивно и набросилась на мальчика, - пояснили в региональном следкоме. - В результате ребенку были причинены телесные повреждения, в частности, рана левой кисти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Также в следственном управлении пояснили, что дело было заведено по обращению матери ребенка.

Организаторы выездного контактного зоопарка считают, что родители сами виноваты в том, что зверь укусил ребенка. По их словам, обезьяны могут повести себя агрессивно в разных ситуациях, поэтому при посещении подобных мест нужно вести себя осторожно.