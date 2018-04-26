Вчера исполнился ровно месяц со дня трагедии в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня". От огня и дыма 25 марта погибли более 60 человек, большинство - дети. Сразу после ЧП виновными в нем объявляли и охранников, и билетеров кинотеатра, и пожарных, но больше всего - чиновников, которые выдали разрешение на эксплуатацию опасного здания. Проверки прокатились по всей стране. Спустя 30 дней корреспонденты "РГ" посмотрели, чем они завершились в регионах Северо-Запада.

Настойчивость и неравнодушие

В Калининградской области тоже идут проверки мест массового скопления людей. Сотрудники прокуратуры и госпожнадзора находят нарушения, выдают предписания, выписывают штрафы. Где-то речь идет об огнетушителях с давным-давно истекшим сроком годности, где-то - об эвакуационных путях, отделанных горючими материалами, где-то - о перекрытых пожарных лестницах. На днях несколько торговых центров и один кинотеатр приостановили свою работу по решению суда.

Однако калининградцы начали бороться с пожарной небезопасностью торговых центров, не дожидаясь активизации контролеров. Ирина Ракчеева еще в прошлом году обратила внимание: в одном из ТЦ выход на пожарную лестницу с последнего этажа в вечернее время закрывают на ключ.

- На этом этаже множество офисов, в том числе детская танцевальная студия, - рассказывает Ирина. - Как-то я поднялась туда до 19.00 по лестнице, а после 19.00 спуститься по ней же не смогла, пришлось ехать на лифте. А ведь лифт при пожаре использовать нельзя. Даже огнетушитель - и тот вечером оказывается за запертой дверью. Я дозвонилась до руководства ТЦ, спросила, зачем они перекрывают эвакуационный выход, подвергают опасности сотрудников офисов и детей. Мне в ответ нахамили, сказали, что я лезу не в свое дело.

Ирина позвонила в госпожнадзор. Но в прошлом году, когда с Кемерово ассоциировалась разве что известная песня Бориса Гребенщикова, жалобу по телефону в ведомстве принимать не стали. При попытке оставить обращение онлайн сайт службы выдавал сбой.

После событий в Кемерово калининградка вновь позвонила в ТЦ. И вновь суть весьма грубого ответа: не лезьте не в свое дело. Зато госпожнадзор на сей раз принял обращение по телефону. Вскоре в торговый центр нагрянули контролеры. Несколько дней лестницы там, как сообщали очевидцы, были открыты и днем, и вечером. Но позавчера ТЦ все равно закрыли - слишком много было нарушений требований пожарной безопасности.

Эту историю Ирина подробно описала в социальной сети, и ее опыт подхватили другие калининградцы.

- Наверное, это все, что мы сейчас можем сделать - проявить настойчивость и неравнодушие, а не проходить мимо, опасаясь выглядеть скандалистами, - продолжает Ирина. - Я лучше буду скандалистом, чем соучастником. Жаль, что это приходится понимать через ужас и боль.

Проверить не успели

Пока в Архангельской области шли массовые проверки пожарной безопасности торговых центров, один из таких объектов загорелся. Пожар в торговом центре "Фокус" в Архангельске начался около 6.30 утра. Посетителей и работников в такое время в здании, конечно, не было. Зато на третьем этаже располагался хостел, в котором спали пятеро гостей и администратор, а само возгорание произошло на четвертом мансардном этаже, переделанном под офисы. По стечению обстоятельств, в одном из помещений располагалась фирма по монтажу инженерных систем, в том числе - систем противопожарной безопасности. Вот такой получился фокус.

- Хотя очаг возгорания удалось ликвидировать быстро, здание торгового центра получило значительные повреждения. Наиболее вероятно, что пожар произошел из-за нарушений в работе электрооборудования, а точнее связан с аварийным режимом его работы, - говорит начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

По словам собственника здания Владимира Карпова - депутата архангельской городской думы, между прочим, - и пожарная охрана, и сигнализация в помещениях установлены были, но как они сработали, еще предстоит выяснить.

Последний раз ТЦ "Фокус" проверяли в 2014 году. После кемеров-ской трагедии это здание тоже было в списке визитов МЧС и прокуратуры, но не в числе первых. По словам руководителя пресс-службы прокуратуры области Юлии Бубновской, работу начали с комплексов, где организованы детские и развлекательные площадки: "Поэтому его бы тоже проверили, но позже".

Как следует из отчета прокуратуры области, в уже проверенных торговых центрах Поморья находят нарушения правил эвакуации посетителей и противопожарной безопасности зданий, но в основном это мелкие и средние недочеты, которые можно легко устранить: захламлены запасные выходы, эвакуационные двери закрываются на ключ, есть посторонние предметы на лестничных пролетах.

- Безопасность - фундамент любого вида предпринимательской деятельности, - считает уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев. - Необходимо формировать культуру ведения бизнеса, чтобы предприниматели осознавали свою ответственность перед обществом.

По его мнению, установка персональной ответственности собственников бизнеса при возникновении ЧП сможет усилить эффект от надзорных мероприятий.

Ответственность не разделишь на части

Торговый центр "Столица" расположен в одном из самых населенных микрорайонов Петрозаводска - Древлянке. Здесь обосновались самые разнообразные магазины, аптека, ателье. В здании есть подвальный этаж. Его территория разделена на многочисленные торговые точки. В одном продают шторы, в другом - канцтовары, потом - матрасы и подушки, швейную фурнитуру. Каждый отдел принадлежит конкретному предпринимателю, который им владеет или арендует его и, соответственно, устраивает все так, как ему удобно.

- Главные нарушения в этом центре связаны с подвалом, где есть торговые залы, - прокомментировал заместитель министра МЧС Карелии Сергей Овчинников. - Вся противопожарная система здания работает отдельными частями, так как там много собственников и арендаторов. А это недопустимо.

Нарушения и в самом большом строительном гипермаркете Петрозаводска - "ЦСК", особенно в складских помещениях. Его переделали из промышленного здания высотой в семь этажей. По новым правилам для таких зданий при изменении назначения необходимо было сделать проект, приспособить под торговлю с соблюдением мер безопасности. Проводилась ли такая работа? Никаких документов комиссии не предоставили.

Всего в Карелии проверили 136 торговых центров, из которых четыре - спортивные. Только к десяти нет претензий. Они расположены в Петрозаводске, среди безопасных - один из сетевых гипермаркетов, школа искусств в Кеми, спортивный клуб в Лахденпохье. К остальным есть многочисленные вопросы, в том числе - к батутным центрам, услугами которых пользуются дети.

По информации министра МЧС Карелии Сергея Шугаева, материалы проверки переданы в республиканскую прокуратуру. Теперь это ведомство будет решать, что делать дальше. Есть два варианта решения проблемы. Первый - здание закрывается до того момента, пока не будут выполнены все работы по пожарной безопасности. Второй - недостатки начнут устранять параллельно с продолжением деятельности объектов с массовым пребыванием людей.

Кстати

Петербург - лидер России по обеспеченности торговыми площадями. Максимальное количество крупных моллов в городе появилось до 2013 года, большинство их них - объекты нового строительства. Однако около десятка торговых комплексов сейчас располагаются в зданиях, которые строились как промышленные. Например, один из крупных мебельных центров занимает сейчас здание ювелирной фабрики у метро "Ладожская", в здании ткацкой фабрики на Васильевском острове работает ТЦ "Василеостровский" с бизнес-центром.