На Дону по требованию прокуратуры закрыты 30 торговых центров

В Ростовской области прокуратура региона подвела предварительные итоги проверки противопожарного состояния торговых центров и мест массового пребывания людей.

- В результате профилактической операции выявлено свыше четырех тысяч нарушений правил противопожарной безопасности. В основном - это отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, - сообщила "РГ" официальный представитель региональной прокуратуры Оксана Сухарева.

Она подчеркнула, что при выявлении нарушений законодательства прокуроры незамедлительно принимают меры для их устранения. По исковому требованию прокуратуры в Ростовской области приостановлена эксплуатация 30 торгово-развлекательных центров и объектов с массовым пребыванием людей.

Возбуждено 221 дело об административных правонарушениях. В суды предъявлено 73 иска об устранении нарушенных правил пожарной безопасности.