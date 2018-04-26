На Кубани при взрыве газа в пятиэтажке пострадала женщина

В кубанской районной станице Каневской произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке, после чего там начался пожар. Хозяйка квартиры, где взорвалась газовоздушная смесь - 67-летняя женщина, получила, по оценкам медиков, около 80 процентов ожогов поверхности тела и доставлена в больницу.

ЧП произошло в доме по ул. Гагарина на первом этаже пятиэтажки, которая имеет четыре подъезда. После взрыва спасатели эвакуировали из дома 12 жильцов.

- После хлопка газа в квартире начался пожар на площади 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. По внешним признакам конструкции дома не повреждены, хотя в квартире, где взорвался газ, выбило окна и двери. Сейчас дом временно отключили от газоснабжения и электричества. Всего в ликвидации последствий ЧП было задействовано 10 спецмашин и 33 человека.

По данным специалистов, которые обследовали квартиру, причиной взрыва могло послужить неисправное газовое оборудование на кухне. Хозяйка жилья к моменту прибытия медиков еще находилась в сознании, но сейчас ее доставили в реанимацию Центральной районной больницы Каневского района.