В Краснодаре налетчики пытались взорвать банкомат

Минувшей ночью неизвестные пытались взорвать банкомат в отделении Сбербанка на улице Лузана в Краснодаре. По словам очевидцев, в здании разбиты стекла витрин и незначительно повреждены стены.

Сам банкомат, находящийся рядом с центром города, уцелел, поэтому злоумышленникам не удалось похитить из него деньги. Налетчиков (пока неизвестно, сколько их было) сейчас ищет полиция. Отделение Сбербанка сейчас не работает, на дверях утром появилась табличка "Ремонт". Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевого ГУ МВД, по факту повреждения банкомата проводится проверка.

На Кубани в течение последних дней это уже второе подобное происшествие. 21 апреля около четырех утра неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании Красносельского поселения Динского района. В помещение преступники забрались через окно, однако после сработавшей сигнализации не рискнули вскрывать банкомат и сбежали. Прибывшие на место ЧП полицейские нашли отпечатки пальцев и изъяли видеозапись с камеры наблюдения. Подозреваемые объявлены в розыск.