В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла

В четверг днем на территории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Об этом сообщил официальный сайт Европейского сейсмоцентра.

По информации ресурса, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 11 часов 56 минут на глубине 10 километров в районе черноморского курортного поселка Лазаревское.

Данных о разрушениях из оперативных служб региона на данный момент не поступало. В пресс-службе ГУ МЧС по Кубани только что рассказали, что по уточненной информации ФГБУН геофизическая служба РАН Обнинска, эпицентр данного сейсмособытия находился в Черном море, примерно в 22 километрах от поселка Лазаревское.

Как уже сообщалось, в ночь со вторника на среду недалеко от Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Тогда подземные толчки был зафиксированы на глубине 80 километров в районе станицы Раевской, которая расположена между Анапой и Новороссийском.

По информации МЧС, жертв и разрушений при этих толчках не было, эвакуация населения также не производилась.