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26.04.2018 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оценка по прейскуранту

13 преподавателей частного института оказались замешаны во взяточничестве
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7553 (90)
Коррупционный скандал разразился в Волгоградском институте бизнеса: силовики выявили случаи "коммерческого подкупа". Это юридическая формулировка из названия статьи Уголовного кодекса. По сути, речь идет о торговле оценками. Группа из 13 работников вуза получала деньги за сдачу сессии от студентов, которые даже не ходили на занятия. Реально их знания никто не проверял.

Бизнес института

- Организатором преступной схемы выступила декан юридического факультета, которая распределяла нелегальные финансовые потоки между всеми соучастниками. Непосредственными получателями "вознаграждений" были рядовые преподаватели и другие сотрудники вуза, - говорит старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Куницкая.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Сигнал об особенностях приема зачетов и экзаменов в институте бизнеса поступил в правоохранительные органы. За дело взялись сразу три ведомства: управление экономической безопасности областного управления МВД, ФСБ и следственный комитет. По предварительным данным, "тройку" можно было получить за пятерку. В смысле - за пять тысяч рублей. Максимальный тариф - 23 тысячи. Это уже для отличников, желающих иметь в зачетке "пятерки". Следствие располагает сведениями о не менее 100 преступных эпизодах. Не исключено, что круг подозреваемых окажется значительно шире.

Никаких купюр под обложкой зачетки. Сделки между студентами и преподавателями шли по безналичному расчету. На банковский счет одного из самых активных участников группы поступило около двух миллионов рублей. Если бы правоохранители брали подозреваемых по каждому конкретному случаю, то нечистые на руку лекторы отделались бы относительно легким испугом в виде штрафа (хотя и немалого - до 200 тысяч рублей). Статья УК "Мелкое взяточничество" достаточно милостива к тем, кто взял на лапу не более десяти тысяч рублей. Однако следователи полагают, что имеют дело с системой. Поэтому уголовное дело возбуждено по статье "Коммерческий подкуп". И здесь уже законодательством предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.

Полсотни оперативников провели 17 обысков в квартирах фигурантов и в вузе. Изъяты банковские карты, зачетные книжки и прочие документы. Центральный районный суд Волгограда избрал мерой пресечения заключение под стражу для двух подозреваемых - декана юрфака и старшего преподавателя центра дистанционного обучения.

Вы самое слабое звено!

Впрочем, при общении со студентами и выпускниками ВИБа совсем не возникает ощущения, что все насквозь прогнило. Они уверяют, что никогда не сталкивались с необходимостью платить за сдачу сессии. Все, кто хотел получить оценку честно, вполне могли это сделать.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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- Для меня и моих одногруппников информация о взятках стала шоком, - рассказала "РГ" студентка юридического факультета Мария Малахова. - Никому из нас никогда никто не предлагал сдачу за деньги. Я общаюсь с ребятами из других вузов и знаю, что некоторым приходится платить за каждую сессию. У нас такого не было ни разу. Я знаю наших преподавателей исключительно как отличных профессионалов, они на хорошем счету среди юристов города. Не верю, что кто-то из них мог бы брать взятки.

"Грустно от того, что ошибка человека так сильно бьет по людям, которые делают все, чтобы Волгоградский институт бизнеса был лучшим", - написала на страничке в соцсети студентка Катерина Кочнева (орфография сохранена).

На сайте вуза в дни обысков появилось официальное сообщение: "Наш вуз при закрытии ряда филиалов и вузов на территории региона принял в свой состав часть студентов и сотрудников, далеких от наших традиций и антикоррупционной политики. К сожалению, немотивированные к учебе студенты нашли "слабые звенья" в нашем коллективе. Часть недобросовестных сотрудников была уволена в прошлом году, часть - в этом. Однако для раскрытия преступлений, в которых заинтересованы обе стороны, внутренних возможностей вуза недостаточно, это сфера компетенции правоохранительных органов".
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Теперь в разделе свежих новостей только радующие глаз заголовки: "Результаты независимой оценки: ВИБ в числе З8 лучших вузов России!" и "Волгоградский институт бизнеса в очередной раз подтвердил эффективность своей работы". Ну, раз считают, что подтвердил, то ладно...

Кстати, на сайте ВИБа размещено также объявление, что любой студент, сообщивший о факте коррупции, получает право бесплатного обучения.

- Мне больно за дело, которому я посвятил жизнь, в которое верили и верят мои коллеги. И когда появляется мерзота, которая запускает свои грязные лапы в твою душу, оскверняет своей корыстью многолетний труд твоей команды, пачкает заработанный годами авторитет, это очень непросто, невозможно понять и принять! Это предательство. Я этого не пойму и не прощу, - заявил ректор вуза Андрей Ващенко.

По словам Ващенко, действующих сотрудников юридического факультета среди задержанных нет. Однако в следственном комитете утверждают, что это лишь попытка сохранить лицо. Да, провинившихся подчиненных недолго уволить "по дискредитирующим основаниям" после возбуждения уголовного дела. Но свои проступки они совершали, когда работали в институте.

Что-то не так в консерватории

А ведь практически в каждом вузе накануне сессии студенты задают друг другу один и тот же вопрос. Не о подготовке к экзаменам. Не о строгости профессора. Спрашивают: "Что дарить будете?" Правда, обычно дело ограничивается конфетами, книгами или кофеварками от группы. Однако платить дань готовы чуть ли не все. Что ж удивляться, что их дары принимают?

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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- У меня первое образование филологическое, а второе - юридическое. Потом я понял, что у нас на филфаке просто святые люди работали. А на юрфаке платить надо было за все чуть ли не по прейскуранту, - вспоминает выпускник одного из университетов города-героя.

То и дело на взятках попадаются отдельные преподаватели. Но целую коррупционную сеть еще до скандала с ВИБом удалось выявить в другом частном вузе, в местном филиале МФЮА. В конце 2016 года пять человек стали фигурантами уголовного дела о все том же коммерческом подкупе. Стоимость сессии монетизировалась от шести до 48 тысяч рублей - в зависимости от количества "хвостов". Первый сигнал поступил от учащихся. Ответственность грозила и нерадивым студентам, однако, когда замаячила угроза реального наказания, никто из них не захотел покрывать своих педагогов. Двое студентов признались, что выступали посредниками, договариваясь о коррупционных сделках между своими товарищами и преподавателями.

Деятельность филиала была приостановлена, и только в мае 2017 года МФЮА получила право возобновить приемную кампанию в Волгограде. В частном секторе высшего образования в принципе почти нет бюджетных мест. Обучение здесь - это коммерческая услуга. Утром - деньги, вечером - стулья. Точнее, знания и диплом, их подтверждающий. Получается, что тут студенты изначально привыкли платить?

- Во всех вузах, которые существуют с советских времен, ведется антикоррупционная работа с участием профсоюза и администрации. За последние годы я не слышал о поборах на экзаменах или при поступлении ни в педагогическом, ни в техническом, ни в классическом государственном университетах. В коммерческих институтах отсутствуют профсоюзные ячейки, поэтому у нас нет информации, как у них организована эта деятельность, - прокомментировал заместитель председателя областной организации профсоюза работников народного образования и науки Геннадий Лагутин.

Справка "РГ"

Частное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский институт бизнеса" открыто в 2003 году. ВИБ является учредителем шести колледжей в районах области, бизнес-гимназии и интернет-издания "Волгоградское деловое телевидение", которое в отличие от остальных новостных сайтов города не стало сообщать о коррупции в вузе. В собственности института находятся девять зданий общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Плата за семестр очного обучения по программе подготовки бакалавров составляет 34,5 тысячи рублей.

Тем временем

В Астрахани за взятки осудили бывшую преподавательницу Волжского государственного университета водного транспорта. Во время летней сессии она заявила старосте одной из групп, что 12 курсантов не сдадут экзамен по математике. Однако проявить свои умения в обращении с цифрами они все же смогут. Для этого нужно досчитать до двух тысяч. Рублей, разумеется. При передаче 24 тысяч рублей математичку задержали полицейские. Суд приговорил ее к штрафу в размере 20 тысяч рублей с выплатой каждому из курсантов. Кроме того, виновную лишили права заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

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