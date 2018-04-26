На Урале артиста оперного театра осудили за стрельбу по "скорой"

Калининский суд Челябинска огласил приговор по громкому делу о повреждении автомобиля "Скорой помощи", прибывшего ночью по вызову к пациенту. Обстрелявший его артист челябинского театра оперы и балета имени Глинки, полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Обвинение не настаивало на назначении наказания, связанного с изоляцией от общества, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Молодой человек полностью признал вину, возместил причиненный автомобилю ущерб и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке судопроизводства, предполагающем назначение не более двух третей предусмотренного законом наказания. В итоге суд, согласившись с квалификацией преступления, приговорил его к двум годам условного наказания с испытательным сроком в три года.

Как уже сообщала "РГ", инцидент со "скорой" произошел в ночь на 23 марта во дворе одного из домов по улице Набережная в Челябинске. Находясь в гостях у приятеля, 19-летний артист челябинской оперы решил пострелять из пневматического пистолета калибра 4,5 миллиметра. И не нашел ничего лучше, как открыть огонь по бригаде врачей, вернувшейся к автомобилю от пациента. К счастью, никто не пострадал, но одним из выстрелов был поврежден стеклянный люк на крыше автомобиля.

Действия молодого человека были квалифицированы по статье о хулиганстве с применением оружия, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Однако на первый раз его строго судить не стали.