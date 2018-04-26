В Екатеринбурге осужден участник "банды велосипедистов"

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу так называемой "банды велосипедистов", члены которой грабили банки. Один из ее участников, который на момент совершения преступления работал в органах внутренних дел, осужден на шесть с половиной лет, сообщает сегодня пресс-служба Свердловской облпрокуратуры.

Группировка орудовала с лета 2016 года. За год преступной деятельности ее участники спланировали и совершили в Екатеринбурге три разбойных нападения. В частности, в сентябре 2016-го - на офис банка на Белинского. Угрожая персоналу учреждения пистолетом, они вынесли из сейфа в хранилище более 3,9 миллиона рублей и валюты на сумму свыше 7,3 миллиона рублей. Еще одно нападение соучастники совершили на офис банка на улице Щербакова.

"В этот раз банда использовала в качестве средств передвижения велосипеды. Пока трое соучастников орудовали в офисе, четвертый у дома наблюдал за обстановкой, и, заметив полицейских, предупредил об этом своих товарищей. На выходе из банка один из членов группировки был задержан сотрудниками МВД, трое скрылись, но позднее была также пойманы", - рассказали в областной прокуратуре.

Бывший полицейский, участник преступного сообщества, заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Он признан виновным в разбое (п. "а,б" ч.4 ст.162 УК РФ) и осужден на 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Приговор в законную силу не вступил.