В Свердловской области совершено покушение на главу города Талица. "По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", - сообщил "РГ" пресс-секретарь областного СК Александр Шульга.

Происшествие случилось накануне вечером в поселке Троицкий близ самой Талицы. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю Toyota. Находившийся в машине мужчина 1966 года рождения не пострадал, а нападавший скрылся.

СК вместе с полицией бросил все силы на раскрытие преступления "по горячим следам". Для помощи местным органам из Екатеринбурга направлены опытные сыщики угрозыска.

"Выясняется мотив преступления, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз", - уточняет официальный представитель СК.