На Урале псевдомодель осуждена за мошенничество на восемь млн рублей

Североуральский городской суд вынес сегодня приговор в отношении женщины из поселка Калья, которая притворилась фотомоделью и выманила у жителя Польши почти 8 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, в марте 2015 года аферистка зарегистрировалась на сайте знакомств, где создала фейковую страницу, а для аватарки использовала фото молодой белокурой девушки - как выяснилось, это была иностранная модель, а вовсе не сама свердловчанка.

"В феврале того же года подсудимая познакомилась с жителем Польши. Она выяснила, что он одинокий состоятельный мужчина и начала с ним общаться, по телефону и в переписке в соцсетях. Она рассказывала ему о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней: ДТП, болезнь и смерть матери и так далее. Чтобы справиться с проблемами она просила у него деньги", - рассказали в облпрокуратуре.

Пока обманщицу не разоблачили, доверчивый мужчина успел перевести ей и ее близким в общей сложности более восьми миллионов рублей.

Псевдомодель признали виновной в мошенничестве (ч 4 ст 159 УК РФ). Суд приговорил ее к двум годам в колонии общего режима и полумиллионному штрафу. Также удовлетворен иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.